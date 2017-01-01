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Cizre Belediyesi, KOSGEB işbirliğiyle girişimcilik kursu açtı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu Eğitimleri başladı.

Cizre Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen 2'nci dönem uygulamalı girişimcilik eğitimi başladı. Cizre Belediyesi tarafından kendi işini kurmak isteyen yerel girişimcileri desteklemek ve yeni iş sahalarının kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla KOSGEB işbirliği ile düzenlenen kursa kayıt olan Girişimcilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmeye başlandı. 9 dönemde toplam 225 kişiye verilmesi planlanan eğitimin 1 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Vedat Sönmez tarafından Cizre MYO Konferans salonunda verilen ve verilecek olan eğitimde girişimcilere girişimcilik, iş planı hazırlama, finansal plan, yönetim planı ve benzeri konuları kapsayan hem teorik hem de pratik eğitim verilecek. Tamamen ücretsiz olan eğitimde, genel katılıma açık olmakla beraber devam zorunluluğu bulunuyor. Eğitimi başarı ile tamamlayan girişimci adayları sertifika alarak, yeni girişimci desteğine başvuru hakkı kazanacak.

(AY-MP-Y)



09.04.2017 12:06:36 TSI

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