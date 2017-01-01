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BTSO MESYEB Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veriyor

09 Nisan 2017 Pazar, 11:59
BTSO MESYEB Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veriyor
BTSO MESYEB Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veriyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) kente kazandırdığı Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme (MESYEB) Merkezi'nin çalışmaları il sınırlarını aştı.
Türkiye'nin katma değerli üretiminin mimarı olan nitelikli iş gücünün uluslararası standartlara taşınmasına öncülük eden MESYEB, çalışanların mesleki standartlarını yükseltmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mesleki yeterlilik belgelendirme kapsamında Bursa iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda 2014 yılında kente kazandırılan ve sınav ve belgelendirme kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kuruluşu olan BTSO MESYEB, otomotivde 21 meslek, metal-makinede 21 meslek, inşatta 14 meslek, enerjide 8 meslek ve asansör sektöründe 4 meslekte sınav ve belgelendirme yaparak, sektörlerin nitelikli büyümesine katkı sağlıyor.
MESYEB'in Türkiye ekonomisinin temeli olan mesleklerin, dünya normlarına ulaşmasına destek olduğunu ifade eden BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, "Ekonomik büyümeye liderlik eden sektörlerimizin nitelikli insan kaynağına güç katarak, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasını hedefliyoruz. Merkezimize çalışanlarımızın ve firmalarımızın yoğun bir ilgisi var. Şimdiye kadar 11 bin kişi MESYEB'te sınavdan geçti. 9 bine yakın çalışanı da belgelendirdik" dedi.
Karakök, sınav ve belgelendirme süreçlerinde birikime sahip olan BTSO MESYEB'in yeni bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlandığını söyledi. İş dünyasına uluslararası rekabette güç katacak olan nitelikli personelin tedariki, yetiştirilmesi ve geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Ramazan Karakök, "Tüm meslek dallarında BUTGEM ile birlikte mesleki gelişim eğitimleri vermeyi planlanıyoruz. Bu eğitimlerden BTSO üyeleri faydalanacak" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi almak için başvuran firmaların sınav ücreti ödemelerini nakit veya teminat ile yapabileceğini kaydeden Karakök, "Sınavlar yapıldıktan sonra en geç 3 hafta içinde yatırılan sınav ücreti tutarları, işverenlere MESYEB tarafından geri ödenecek. Böylece çalışanlar üzerinden geri ödeme yapılması kaldırılacak" şeklinde konuştu.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki BUTGEM yerleşkesi yanında faaliyetini sürdüren MESYEB'te 2017 yılında yoğun bir sınav programı gerçekleştireceklerini vurgulayan Karakök, "2017 yılı ilk 3 ayında yaklaşık 7 bin kişinin sınavdan geçti. Merkezimiz, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği kimliğine güç katıyor. Yıl sonuna kadar 30 bine yakın çalışanın mesleki yeterliliğini ölçmeyi ve belgelendirmeyi hedefliyoruz. Tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı mesleki yeterlilik sınavlarına katılmalarını bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.
(AÇ)

09.04.2017 12:07:42 TSI
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