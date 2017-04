YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Genç, yeni sistemi anlatıyor

TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bengisu, Aygören, Geçit, Ağıllı, Düzyurt, Ayvalı, Tos, Beştaş ve Gölçayır mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

Konuşmalarında Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktür gereği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesinin elzem hale geldiğine dikkat çeken Başkan Genç, "Şu anda yönetildiğimiz sistem tıpkı 1960'ta Menderes'a sahip çıkamadığı gibi, 1971'de Demirel'e sahip çıkamadığı gibi, 1980'de darbeyi önleyemediği gibi, 1993'te Özal'a sahip çıkamadığı gibi, 97'de Erbakan'a sahip çıkamadığı gibi; şimdi de tam milli iradeye tam olarak sahip çıkmıyor. Birileri darbeyle beraber yönetimi alıyor. Bir darbeyle emeklerimizi, vergilerimizi çalıyorlar. Onun için bu sistemin değişmesi elzemdir. Yeni gelecek olan sistemde hükümetlerin değişmesi sorunu yok. Tek adam olayı da yok. Eğer seçim varsa, tek adamlık yoktur. Bu sistemde başkan ve hükümeti en fazla 10 sene görev yapabilir. O halde bu sistemin tek adamı millettir. Zaten CHP'nin itiraz ettiği budur. Millete ne zaman inisiyatif verseniz, CHP ortalığı ayağa kaldırır. Çünkü, onların milletle işi olmamıştır. Millete illet gözüyle bakmışlardır. Her zamanda böyle baktıkları için seçimlerde şamarı yemişler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hem cumhurbaşkanının, hem de milletvekillerinin aynı gün seçileceğini belirten Başkan Genç, "Şu anda biz bir oy veriyoruz. Verdiğimiz oyla milletvekilleri seçiliyor, onlar da hükümeti kuruyor. Şimdi 3 Kasım 2019'da iki sandığımız olacak. Bu sandığa attığımız oyla başkanla ve hükümetini seçeceğiz. Ve o gün hükümeti kurmuş olacağız. Hükümet kurma derdiydi, koalisyondu, ortadan kalkacak. Diğer sandıkta ise milletvekillerini seçeceğiz. Ve bizim seçtiğimiz başkan ve milletvekilleri de yüksek yargı üyelerini seçecek. Bu sistemden daha demokratik bir sistem yoktur arkadaşlar. Bunu bir partiye mensup olmaktan ziyade, hukukçu bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Türkiye'de 94 yılda 65 hükümet kurduk. Her bir buçuk seneye bir hükümet demek. Yani her bir buçuk senede bir arabayı durdurup yeniden başlamışız. Bu sistemde ise durmak yok. Manuel vitesten, otomatik vitese geçeceğiz. Sürekli bir hareket var" diye konuştu.

İstikrarsızlık kötü bir şey olduğunu belirten Başkan Genç, buna 7 Haziran seçimlerini örnek göstererek " 7 Haziran'da halkımız bize tek başına iktidar vermedi. Kendinize bir çeki düzen verin dedi. Bu mesajı aldık ama 7 Haziran'da hükümet kurulamadığı için istikrarsız bir döneme girdik. Bütün terör örgütleri PKK, DHKP-C, DEAŞ harekete geçti. İstikrarsızlık kötü bir şey arkadaşlar. Malum parti güneydoğu halkını bu süreç içinde sokağa dökmeye çalıştı. Ama başarılı olamadı. Halkımız, devletine ve hükümetine güvendi. Karadeniz'den ne kadar fazla oy çıkarsa, bakanımız Süleyman Soylu'ya ve hemşerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da o kadar destek oluruz. Allah'a çok şükür hedefimiz yüzde 80. Bu hedefe doğru bir gidişatı da görüyorum" şeklinde konuştu.

