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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Rektör Gönen'in Polis Haftası mesajı

09 Nisan 2017 Pazar, 12:01
Rektör Gönen'in Polis Haftası mesajı
Rektör Gönen'in Polis Haftası mesajı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Polis Haftası münasebetiyle mesaj yayımladı.
Rektör Gönen, Türk Polis Teşkilatının ülkenin huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olduğunu kaydetti. Özellikle son dönemde terörle, suç örgütleriyle ve kaçakçılık yoluyla toplum düzenine kastedenlerle mücadelede çok başarılı operasyonlara imza atıldığını aktaran Gönen, "Türk Polisi halkımızla bütünleşerek birlikte işbirliği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemektedir. Türk insanının her bir hücresinde yer alan vatan ve bayrak sevgisinin gücü bizleri birlikte ve beraberlikte tutan ruhudur. Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatının değerli mensupları bu ruhun en derin izlerini taşıyan vatan evlatlarımızdır. Yurdumuzun dört bir yanında gece gündüz güvenliğimizi korumak adına canlarını feda etmekten çekinmeyen, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için var gücüyle çalışan Türk Polisi, çağın gerektirdiği ileri teknolojik donanımı ve bilgi birikimiyle her geçen gün daha yüksek eğitim ve becerilerle donatılmış insan kaynağıyla görevlerini yerine getirmektedir. Bu vesileyle, görevleri başında bu vatan uğruna şehit düşen kahraman polislerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimiz için gurur kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(KÇ)

09.04.2017 12:09:33 TSI
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