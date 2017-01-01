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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Vali Çelik'in Polis Haftası mesajı

09 Nisan 2017 Pazar, 12:04
Vali Çelik'in Polis Haftası mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Polis Haftası münasebetiyle mesaj yayımladı.
Vali Çelik, ülkenin bölünmez bütünlüğü ile vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, hukukun üstünlüğü ve vatandaş odaklı kamu düzeninin tesisi gibi birçok önemli görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstün görev anlayışıyla yürütmekte olan emniyet teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümünün bir kez daha gururla kutlandığını belirtti.
"Görevini vatan ve millet sevdasıyla, fedakarca, büyük bir sorumluluk içinde anayasa ve yasalara bağlılıkla yürüten polis teşkilatımız, gücünü yasalardan ve halkımızın güven ve desteğinden almaktadır" diyen Çelik, "Polis teşkilatımız; gelişen ve değişen teknolojiye ve çağın gereklerine her zaman uyum içinde kendini geliştirerek yenileyen, bir yandan organize suçlar, bir yandan da hukuk dışı örgütlenmelerle ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütleri ile hızlı ve etkin mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Binlerce yıldır bu topraklar üzerinde; barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasında, bu güne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden hukukun çizdiği sınırlar içinde görevini yerine getiren kahraman polisimizin, bugün olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği bu zorlu ve kutsal görevi, yetişmiş insan gücü ve yüksek donanımıyla başarıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Eskişehir'de toplumun huzuru ve barışın sürdürülmesinde, emniyet ve asayişin sağlanmasında, kanun ve kurallara uymayı davranış biçimi haline getirmiş Eskişehir halkının da önemli rolü vardır. Bu nedenle herkese teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliği için günün 24 saatinde gece gündüz her şartta görev yapan "Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü"nü kutluyor, bu uğurda canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, şehit ailelerine sabırlar, görevleri başında yılmadan çalışmaya devam eden tüm emniyet mensuplarımıza ve ailelerine de sağlıklı, mutlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.
(KÇ)

09.04.2017 12:12:52 TSI
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