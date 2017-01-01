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AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter:

- "Milletimizin istikrarsızlığa tahammülü yok"



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ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Türkiye'nin büyük hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, bu büyük hedeflere de ancak güçlü iktidarlarla ulaşılabileceğini söyledi.

Referandum çalışmalarında son haftaya girilirken AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları üyeleri, Huriye Biter başkanlığında ilçe halkına anayasa değişikliği teklifini anlatmaya devam ediyor. Biter, sürekli sahada dolaşarak, ilçe halkından anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi için destek istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurarken "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlatan Biter, "Çok şükür o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi değil. Ülke olarak, eskisinden çok çok iyi durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ulaşılacak sürekli istikrar ve güven ortamının Türkiye'yi daha ilerilere, çok daha hızlı bir şekilde taşıyacağını belirten Biter, "Milletimizin artık istikrarsızlığa, vesayet odaklarının etkisine giren güçsüz iktidarlara, kriz, kaos ve karmaşaya imkan veren yönetim sistemine tahammülü yok" diye konuştu.

Yeni sistem, ülkemizi hedeflerine daha hızlı ulaştıracak

AK Parti iktidarı ile büyük işler başaran Türkiye'nin çok daha büyük hedefleri olduğunu kaydeden Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, "Biz bu ülkeyi büyütmek, kalkındırmak durumundayız. Bu ülke tarımda, sanayide, sağlıkta, eğitimde, ticarette her alanda güçlü olmalı. Çünkü Türkiye, sadece Türkiye sınırları içerisinde yaşayanların değil dünyadaki tüm mağdur ve mazlumların umudu. O yüzden Türkiye'yi her alanda büyütmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmamız için gelecekte de bugünkü gibi güçlü iktidarlara, güçlü liderlere sahip olmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi işte bu yüzden çok önemli bir yönetim modeli. Türkiye'nin refahı, huzuru ve mutluluğu için son derece uygun ve gerekli bir sistem. Biz bu yöntem sistemi ile ülkemizin daha büyük hedeflere çok daha hızlı adımlarla ulaşacağına inanıyoruz. Bunun için de tüm halkımızdan, Türkiye'nin istikbali için referandumda evet oyu istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Şİ-AOA-Y)



09.04.2017 12:13:24 TSI

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