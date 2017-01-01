09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kurt ve Milletvekili Yüksel'den Gündoğdu'ya ziyaret

09 Nisan 2017 Pazar, 12:05
Başkan Kurt ve Milletvekili Yüksel'den Gündoğdu'ya ziyaret
Başkan Kurt ve Milletvekili Yüksel'den Gündoğdu'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan anayasa referandumu öncesi Gündoğdu Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
CHP Eskişehir Milletvekili Okan Cemal Yüksel ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Yüksel ve Başkan Kurt, ev ve esnaf ziyaretlerinin ardından Bayburt Çamlıköz Derneğine giderek, burada bulunan Bayburtlular ile bir araya geldi. Başkan Kurt burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle bunun normal bir seçim olmadığını bilmemiz gerekiyor. Parti seçimi ile karıştırmamak lazım" dedi.
"Evet oyu kullanan kahraman, hayır oyu kullanan vatan haini. Böyle bir şey yok" diyen Başkan Kurt, "Gelecekte çoluğumuzun, çocuğumuzun uygulayacağı bir anayasa yapıyoruz. Bugün biz varız, yarın yokuz ama anayasa devam edecek. O zaman kendimizi bağlıyoruz. 1920'de parlamenter demokratik sistem demişiz, meclis açmışız. Meclisle yönetiyoruz. Şimdi bu meclisin yetkilerini kısar, yetkilerini cumhurbaşkanına verirseniz sistem değişecektir. Bu cumhurbaşkanı yanlış yapmaz, ama ya bundan sonra gelen yaparsa. Bu kadar yetkiyi denetimsiz bir biçimde tek kişiye vermek tehlikelidir. Denetleme mekanizması olsun, eyvallah diyelim. Ama denetlemek için kurulan mekanizmada arıza var. Yargıda, Anayasa Mahkemesinde, Hakimler Savcılar Kurulunda yanlış var. Çünkü kendini denetleyecek adamı da kendin seçiyorsun" ifadelerini kullandı.
Yeni anayasada Bakanlar Kurulunun da kaldırıldığına dikkat çeken Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Bakanlar Kurulunda bakanlardan biri kararı onaylamazsa, o karar geçerli olmuyor. Cumhurbaşkanı kararnamesi olacak. Bir kişi imzayı atacak ve bitecek, tartışma imkanı ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanının acaba doğru mu değil mi diye değerlendirme şansı yok. Cumhurbaşkanı danışmanlarına soracak, onlar anlatacak, sonra da cumhurbaşkanı güvenip imza atacak. Ama bakıyoruz ki bizim Cumhurbaşkanımızın danışman atamakta kusurları var. 5 yaverinden 4'ü FETÖ'cü çıktı. Daha önce atamış olduğu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun yarısı şimdi hapishanede. Yanlış yapmış, neden? Çünkü tek kişi. Sadece kendine güvenmekle bu işler olmaz. Demokrasi denetim mekanizmasının olmasına bağlıdır. Eğer biz cumhurbaşkanına bütün yetkileri verdiğimiz halde denetleyecek bir mekanizma kurmazsak Türkiye'nin hayrına bir iş olmaz."
(İHA-Y)

09.04.2017 12:13:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bakan Avcı, kıraathaneyi ziyaret etti
YEREL

BAKAN AVCI, KIRAATHANEYİ ZİYARET ETTİ
Sarıcakaya projelerin yarısını kaptı
YEREL

SARICAKAYA PROJELERİN YARISINI KAPTI
Rektör Gündoğan'ın Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 172. Yıldönümü mesajı
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN'IN POLİS TEŞKİLATI'NIN KURULUŞUNUN 172. YILDÖNÜMÜ MESAJI
İş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI
Vali Çelik'in Polis Haftası mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'İN POLİS HAFTASI MESAJI
Rektör Gönen'in Polis Haftası mesajı
YEREL

REKTÖR GÖNEN'İN POLİS HAFTASI MESAJI
Başkan Kurt sahneye çıkıyor
YEREL

BAŞKAN KURT SAHNEYE ÇIKIYOR
Kızılayın Sanal Gerçeklik Projesi
YEREL

KIZILAYIN SANAL GERÇEKLİK PROJESİ
Ata sporu okçuluğu yaşatmaya çalışıyorlar
YEREL

ATA SPORU OKÇULUĞU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bu bebekler alışılmışın çok dışında
YEREL

BU BEBEKLER ALIŞILMIŞIN ÇOK DIŞINDA
İnönü'de temel atma töreni
YEREL

İNÖNÜ'DE TEMEL ATMA TÖRENİ
Bakan Avcı, fidan ve satranç takımı dağıttı
YEREL

BAKAN AVCI, FİDAN VE SATRANÇ TAKIMI DAĞITTI
İnönü'de referandum çalışmaları
YEREL

İNÖNÜ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
İnönü'de vatandaşların talepleri dinlendi
YEREL

İNÖNÜ'DE VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ
Otizmli çocuklar Doğal Yaşam Merkezini gezdi
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLAR DOĞAL YAŞAM MERKEZİNİ GEZDİ
Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yılı
YEREL

POLİS TEŞKİLATININ 172'NCİ KURULUŞ YILI
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...