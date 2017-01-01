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Başkan Kurt ve Milletvekili Yüksel'den Gündoğdu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan anayasa referandumu öncesi Gündoğdu Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Eskişehir Milletvekili Okan Cemal Yüksel ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Yüksel ve Başkan Kurt, ev ve esnaf ziyaretlerinin ardından Bayburt Çamlıköz Derneğine giderek, burada bulunan Bayburtlular ile bir araya geldi. Başkan Kurt burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle bunun normal bir seçim olmadığını bilmemiz gerekiyor. Parti seçimi ile karıştırmamak lazım" dedi.

"Evet oyu kullanan kahraman, hayır oyu kullanan vatan haini. Böyle bir şey yok" diyen Başkan Kurt, "Gelecekte çoluğumuzun, çocuğumuzun uygulayacağı bir anayasa yapıyoruz. Bugün biz varız, yarın yokuz ama anayasa devam edecek. O zaman kendimizi bağlıyoruz. 1920'de parlamenter demokratik sistem demişiz, meclis açmışız. Meclisle yönetiyoruz. Şimdi bu meclisin yetkilerini kısar, yetkilerini cumhurbaşkanına verirseniz sistem değişecektir. Bu cumhurbaşkanı yanlış yapmaz, ama ya bundan sonra gelen yaparsa. Bu kadar yetkiyi denetimsiz bir biçimde tek kişiye vermek tehlikelidir. Denetleme mekanizması olsun, eyvallah diyelim. Ama denetlemek için kurulan mekanizmada arıza var. Yargıda, Anayasa Mahkemesinde, Hakimler Savcılar Kurulunda yanlış var. Çünkü kendini denetleyecek adamı da kendin seçiyorsun" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasada Bakanlar Kurulunun da kaldırıldığına dikkat çeken Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bakanlar Kurulunda bakanlardan biri kararı onaylamazsa, o karar geçerli olmuyor. Cumhurbaşkanı kararnamesi olacak. Bir kişi imzayı atacak ve bitecek, tartışma imkanı ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanının acaba doğru mu değil mi diye değerlendirme şansı yok. Cumhurbaşkanı danışmanlarına soracak, onlar anlatacak, sonra da cumhurbaşkanı güvenip imza atacak. Ama bakıyoruz ki bizim Cumhurbaşkanımızın danışman atamakta kusurları var. 5 yaverinden 4'ü FETÖ'cü çıktı. Daha önce atamış olduğu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun yarısı şimdi hapishanede. Yanlış yapmış, neden? Çünkü tek kişi. Sadece kendine güvenmekle bu işler olmaz. Demokrasi denetim mekanizmasının olmasına bağlıdır. Eğer biz cumhurbaşkanına bütün yetkileri verdiğimiz halde denetleyecek bir mekanizma kurmazsak Türkiye'nin hayrına bir iş olmaz."

(İHA-Y)



09.04.2017 12:13:37 TSI

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