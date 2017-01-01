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İş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı

- Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Hakan Ünal:

- "Sadece hukuksal yönünü değil, sadece çalışanların değil hiyerarşinin en üstünden başlayarak bu bilincin oluşması gerekiyor"

- Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ali Borucu:

- "Doğru önlemler alınırsa ve kurallara uygun çalışılırsa kazaların tamamına yakını önlenebilir"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Makina Mühendisleri Odası tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörüne Bakış" konulu panel düzenlendi.

Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen panele konuşmacı olarak A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Nurcan Yılmazlar, Mustafa Özesen, Ali Borucu ve Yadigar Kapıcıoğlu ile MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Nezihe Hanecioğlu ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi İşyeri Hekimi Dr. İsmet Topaç konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Hakan Ünal, "Bu konunun sürekli takipçisiyiz. Değişik zamanlarda bu konularda uyarı, durum analizlerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. İş güvenliği konusunda durum maalesef iyi gitmiyor. Türkiye'nin bu alanda notu bir türlü olumluya dönemiyor. Bu iş için gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızın yanında bir ordu oluşturmak istiyoruz. Sadece hukuksal yönünü değil, sadece çalışanların değil hiyerarşinin en üstünden başlayarak bu bilincin oluşması gerekiyor" diye konuştu.



"İş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir"

Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ali Borucu, panelin amacı hakkında bilgi vererek, "Amacımız oda üyesi meslektaşlarımızı ve mühendis arkadaşlarımızı bilgilendirmek, işveren veya işveren vekillerinin konuyla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak. Ayrıca iş güvenliği uzmanı adaylarının, mühendislik mesleğine adım atacak arkadaşlarımızın ve işçilerin iş güvenliği bilincini oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Borucu, "İş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir. Doğru önlemler alınırsa ve kurallara uygun çalışılırsa kazaların tamamına yakını önlenebilir. Ancak ülke olarak iş kazalarında Avrupa'da 1. Sırada, dünya sıralamasında ise 3. sıradayız. Bunun sebepleri taşeronlaşmanın hızla artması, örgütlenmenin önünün kesilmesi, çıkarılan iş yasalarının uygulanmaması, denetim mekanizmasının çalışmaması, eğitim çalışmalarına önem verilmemesidir. Bu çalışma ortamında manzara böyle oluyor" dedi.



"Meslek hastalıklarını bilin ve önlemini alın"

Acıbadem Eskişehir Hastanesi İşyeri Hekimi Dr. İsmet Topaç ise, is kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi verdi. Topaç, çalışanların meslek hastalıklarının sebeplerini bilmesi gerektiğini ve bu konuda tedbirler almaları gerektiğini söyledi.

Panelin sonunda konuşmacılara Makina Mühendisleri Odası tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

(MY-KÇ)



09.04.2017 12:15:42 TSI

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