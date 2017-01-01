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Başkan Demirkol gençlere Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini anlattı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Akil Gençler Platformu tarafından düzenlenen programda, gençlere Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini anlattı.

Sistemin, Türkiye'nin daha da büyümesi noktasında gerektiğinin altını çizen Başkan Demirkol, bu noktada gençlere büyük işler düştüğünü vurguladı.

Şanlıurfa Akil Gençler Platformu tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansa Başkan Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Şanlıurfa Akil Gençler Platformu İl Başkanı Ahmet Alpay, Haliliye İlçe Başkanı Aziz Elmas ve davetliler katıldı.

Başkan Demirkol ile Milletvekili Fakıbaba, konuşmacı olarak katıldığı konferansta yeni sistemi anlattı. İlk olarak konuşan Milletvekili Fakıbaba, gençlere yeni sistemle birlikte çift başlılığın ortadan kalkacağını, yasama ile yürütmenin birbirinden ayrılmasıyla devlet işleyişinin daha hızlı ilerleyeceğini anlattı.

Milletvekili Fakıbaba'nın ardından konuşan Başkan Demirkol da, gençlere geçmişten örnekler vererek yeni sistemi anlattı. Geçmişten beri Hak ile batıl, haç ile hilal mücadeleleri devam ettiğini, bu mücadelelerde ise Hak ve hilal den yana olduklarını anlatan Başkan Demirkol, cumhuriyetin kurulduğu yıllardan beri ülkenin darbelerle yıpratıldığının altını çizdi. Darbelere son vermek, sıkıyönetimin anayasadan kaldırılması için 16 Nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasında evet denilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Demirkol, bu çalışmada gençlere büyük işler düştüğünü söyledi. Yeni sistemle 18 yaşında milletvekilli olmanın önünün açıldığını, gençlere bu şekilde ne kadar önem verildiğini vurgulayan Başkan Demirkol, "Gençlik toplumun mayasıdır. Gençler bilgiyle, milli ve manevi duygularla donatılmalıdır" dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, konuşmasının son bölümünde 16 Nisana kadar ayakta ve sahada olması gerektiklerini, bir tek kişinin bile oyunun önemli olduğundan evet konusunda çalışmaları gerektiğini ifade etti.

(Şİ-AOA-Y)



09.04.2017 12:17:07 TSI

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