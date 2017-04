YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çetin'in sabah 06.00 buluşmaları başlıyor

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her hafta 2 mahallede halkla buluşacak

- Belediye İletişim Merkezi, Modern Muhtarlık Evi ve Çok Amaçlı Salon'un açılışını Deniz Baykal'ın yapacak



ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halkla daha sık iç içe olacaklarını belirterek, "Her perşembe ve cuma sabah saat 06.00'da bir mahallede olacağız. Esnafımızın ve halkımızın sorunlarını dinleyeceğiz" dedi.

Başkan Çetin, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Günü toplantısında, halkın sorunlarını ve taleplerini başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte dinledi. 7/24 gece- gündüz demeden çalıştıklarını ve artık daha sık sahada halkla birlikte olacaklarını söyleyen Çetin, "Her salı açılış, her perşembe temel atma töreni yapmaya devam ediyoruz. Çukurova'daki tüm mahalleleri, tüm sokakları dolaşmak üzere yola çıktık. Asfalt çalışmalarımız başlamadan önce muhtarlarımızla birlikte ellerimizde sokakların fotoğrafları ile sokaklarımızı yerinde denetliyoruz. Bu hafta Güzelyalı Mahallesi ile başladık. Bu gezilerimiz devam edecek. Muhtarlarımızla el ele, kol kola çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Halkla iç içe, şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik yaptıklarını ve Türkiye'nin her yerinden örnek gösterilen bir belediye olduklarını söyleyen Çetin, şöyle devam etti:

"Çukurova'mız Türkiye'nin en gelişmiş ikinci ilçesi. İdealimiz, Çukurova ilçemizin daha da güzelleşmesi, daha da farklılaşması. Biz halk için varız ve hep halkın içindeyiz. Bundan sonra, daha sık halkla iç içe sahalarda olacağız. Artık her perşembe ve cuma saat 06.00'da tüm ekibimizle birlikte sahada olacağız. Her hafta 2 mahallemizi dolaşacağız. Sabah 06.00'da muhtarlıklarda sabah namazından çıkan vatandaşlarımızla sohbet edip dertleşeceğiz. Simidimizi ayranımızı alıp vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Sabah 06.00 buluşmaları başlıyor."



11 Nisan'daki açılışı Baykal yapacak

Halk Günü'ne katılan vatandaşları her salı yaptıkları açılışlara davet eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "11 Nisan Salı günü Kenan Evren Bulvarı üzerindeki Şehit Faik Balcı Parkı'nda bulunan Belediye İletişim Merkezi, Modern Muhtarlık Evi ve Çok Amaçlı Salonumuzun açılışını önceki dönem CHP Genel Başkanımız Deniz Baykal ile birlikte yapacağız. Sayın Baykal 11 Nisan 2017 Salı günü saat 16.00'da Kenan Evren Toros Kapalı Semt Pazarı'nda yapacağı miting ile Adanalılarla buluşacak ve mitingin hemen ardından açılışlarımızı birlikte gerçekleştireceğiz.Tüm halkımızı bekliyorum" diye konuştu.

