Minik Sude'nin ölümü Aydın'ı yasa boğdu
- 10 yaşındaki çocuk aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
(Fotoğraflı)
İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da ilkokul öğrencisi bir çocuk okulda aniden rahatsızlandı. Öğretmeni ve okul idaresi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. 10 yaşındaki Sude Ayvaz'ın ani ölümü herkesi yasa boğdu.
Olay önceki gün Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4/A sınıfında eğitim gören Sude Ayvaz, sabah dersin başlamasında 5 dakika kala aniden fenalaştı. Bir anda fenalaşarak sınıfta yere yığılan öğrenci öğretmenleri ve okul idaresi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 gündür yaşam savaşı veren 10 yaşındaki çocuğun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
(İK)
09.04.2017 12:22:20 TSI
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