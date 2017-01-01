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Minik Sude'nin ölümü Aydın'ı yasa boğdu

- 10 yaşındaki çocuk aniden fenalaşarak hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da ilkokul öğrencisi bir çocuk okulda aniden rahatsızlandı. Öğretmeni ve okul idaresi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. 10 yaşındaki Sude Ayvaz'ın ani ölümü herkesi yasa boğdu.

Olay önceki gün Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4/A sınıfında eğitim gören Sude Ayvaz, sabah dersin başlamasında 5 dakika kala aniden fenalaştı. Bir anda fenalaşarak sınıfta yere yığılan öğrenci öğretmenleri ve okul idaresi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 gündür yaşam savaşı veren 10 yaşındaki çocuğun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

(İK)



09.04.2017 12:22:20 TSI

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