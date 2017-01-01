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Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Türkiye'de en çok ölümlerin yaşandığı trafik kazalarında, sürücü ve yaya hatalarının en aza indirilmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen eğitim çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Komisyonu oluşturuldu. Oluşturulan bu komisyon tarafından eğitim planı hazırlanarak, Mart ayı itibariyle öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlere başlandı.

2 bin 127 öğrenciye eğitim verildi

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında Mart ayı içerisinde 47 okuldan toplam 2 bin 127 öğrenciye Eğitim Komisyonu tarafından teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı teknik personelleri tarafından öğrencilere trafik işaretlerinin anlamı, trafik ışıklarının kullanımı, yaya üst ve alt geçitlerinin kullanımı, trafikte bisiklet kullanımı, akülü araçlar ile sürüş eğitimi gibi eğitimler veriliyor.

Öğrencilerin okullarından otobüslerle ücretsiz olarak taşındığı trafik eğitim parkındaki eğitimlerin, 2016-2017 eğitim yılı sonuna kadar devam edeceği ve her gün ortalama 100 öğrenciye eğitim verileceği belirtildi.

(BT-SD-Y)



09.04.2017 12:24:08 TSI

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