09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da iki grup arasında kavga:5 gözaltı

09 Nisan 2017 Pazar, 12:20
Adıyaman'da iki grup arasında kavga:5 gözaltı
Adıyaman'da iki grup arasında kavga:5 gözaltı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi darp sonucu yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Harıkçı Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayda 5 kişi polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)

09.04.2017 12:28:54 TSI
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