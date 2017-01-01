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Adıyaman'da iki grup arasında kavga:5 gözaltı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi darp sonucu yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Harıkçı Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayda 5 kişi polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



09.04.2017 12:28:54 TSI

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