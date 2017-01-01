YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsat ilçesinde referandum çalışmaları devam ediyor

Samsat ilçesinde referandum çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçe Belediye Başkanı Yusuf Fırat, referandum çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yeni anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak olan referandum seçimleri öncesinde Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Samsat ilçesinde ziyaret etmedikleri hiçbir aile bırakmadıklarını kaydetti. Deprem dolayısı ile çadırlarda hayatlarını sürdüren aileler ile esnafları tek tek ziyaret ederek, vatandaşların tercihlerini evet yönünde kullanmaları için çalıştıklarını belirten Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, 16 Nisan'ın ülke için bir dönüm noktası olacağına dikkat çekti. Yeni anayasa değişikliğine neden 'Evet' denilmesi gerektiğini vatandaşlara anlattıklarını belirten Başkan Fırat, "Geçtiğimiz ay Samsat ilçemizde bir deprem meydana geldiği için vatandaşlarımız hala çadırlarda kalmaktadırlar. Bunun için referandum kampanyamızı çadırları ziyaret ederek sürdürmekteyiz. Bütün vatandaşlarımız ile birebir görüştük. Esnaflarımızı gezdik. Halkımıza gerçekleri anlatarak, daha güçlü bir Türkiye için 'evet' demelerini istedik. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu sayın cumhurbaşkanımız ve hükümetimize güvenmektedirler. Bu referandumda Samsat ilçemizde 'Evet' yönünde rekor bir oy bekliyoruz" diye konuştu.

(FÇ-SD-Y)



09.04.2017 12:30:34 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER