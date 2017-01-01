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15 yıl önce 1 yılda yaptığı ihracatı 15 günde gerçekleştirir hale geldiler



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye'nin ihracatında yıldız sektörler arasında yer alan ve 2000 yılı sonrasında ciddi gelişim gösteren su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2002 yılında yaptığı 59 milyon dolarlık ihracatı 2017 yılında 15 günde yapar hale geldi.



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörünün 2002 yılında 59 milyon dolar seviyesinde olan yıllık ihracatını, günümüzde 15 günde yapar konuma ulaştıklarını, o yıllarda 9 ülkeye ihracat yapabilen sektörün bugün 100'ü aşkın ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç etme başarısına ulaştığını kaydetti.

Kızıltan, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörünün dünyanın her tarafında düzenlenen gıda fuarlarına katılarak, tanıtım yaparak bugünkü konumuna ulaştığını, su ürünleri sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu, 2017 yılı sonunda ise; ihracatta 900 milyon doları aşacaklarını dile getirdi. İhracatçılara; Su ürünleri, kanatlı eti ve yumurta ürünlerinin daha katma değerli satılması çağrısında bulunan Kızıltan, "Bugün yumurta 22 dolardan aşağı satılmamalı, bir çipura 5 Euro'nun altında ihraç edilmemeli. Emeğimizin karşılığını alacak pazarlama yapmalıyız" şeklinde konuştu.



Avrupa Birliği koruma önlemleri getirebilir

Türk Su Ürünleri Sektörünün agresif üretim artışından Avrupa Birliği'nin tedirgin olduğuna işaret eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin üretim artışının bu hızla gitmesi halinde Yunan ve İtalyan üreticilerin olumsuz etkileneceği için Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye bir müeyyidenin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. Yeşil pasaport ile Türk ihracatçısının vize sorununun ortadan kalktığına vurgu yapan Kızıltan, "Eximbank kaynakları da 10 kat arttırıldı. Kredi Garanti Fonu ile güzel işler yapıyorlar. En küçük firmalar bile 500 bin TL kredi kullanabilir konuma geldi. İhracatçılarımızı bu sağlanan avantajlardan yararlanmaya davet ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.



Kanatlı sektörü ihracatta rekora kanat çırpıyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedri Girit ise; 2017 yılının ilk çeyreğinde yumurta ve kanatlı sektörünün ihracatta büyük başarıya imza attığı bilgisini paylaştı. Kanatlı sektörünün 2014 yılında 1 milyar dolar ihracat rakamını geçtiğini hatırlatan Girit, "2014 yılında yumurta ihracatında dünya ikincisi, kanatlı eti ihracatında ise dünya altıncısı olduk. 2015 ve 2016 yılları kanatlı sektörü açısından kötü geçti ancak 2017 yılında ihracatımız tekrar artışa geçti. Yumurta ihracatımız yüzde 70'lik artışla 64 milyon dolardan, 108 milyon dolara çıktı. Kanatlı eti ihracatımızda yüzde 43'lük artışla 77 milyon dolardan 106 milyon dolara ulaştı" dedi.



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği genel kurul toplantısı sonrasında 2016 yılında gerçekleştirdiği 804 milyon 216 bin dolarlık ihracata 730 milyon 622 bin dolarlık katkı sağlayan, toplam ihracatın yüzde 91'ini gerçekleştiren ihracat şampiyonu 30 firmayı başarı plaketleriyle ödüllendirdi.

(MB-E)



09.04.2017 12:37:50 TSI

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