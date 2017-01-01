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Akşehir Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu onaylandı



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin Nisan ayı olağan meclis toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereği Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından meclise sunulan 2016 yılı faaliyet raporu Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında toplanan Belediye Meclisinde, gündem gereği 2016 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Başkan Akkaya tarafından meclis üyelerine 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunum öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Salih Akkaya geçtiğimiz günlerde Şırnak Gabar Dağında şehit olan Akşehirli Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Rahmete uğurladığımız Akşehirli hemşehrimiz, yavrumuz Yunus Ertürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onun şefaatine bizleri nail eylesin. Annesine, babasına, kardeşine ve eşine sabrı cemil ihsan eylesin. Şehitlik yüce bir makam. Biz de belediye olarak cenazeyle ilgili elimizden geleni yaptık. Allah, inşallah bu tür terörist faaliyetlerin sona ermesini nasip eylesin. Ülkemize esenlik, huzur gelmesini sağlasın, bu terör faaliyetlerinin, bu çatışmaların ve şehitlerin son olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Akkaya slayt gösterisi eşliğinde yaptığı sunumunda, Akşehir Belediyesi'nin 2016 yılı hizmet ve yatırımları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan hizmet ve yatırımları, Akşehir'de 2016 yılı içerisinde yapılması planlanan hizmet ve yatırımlar ile Bakanlıkların Akşehir'deki yatırımlarını ele aldı. Sunumun sonunda genel bir değerlendirme yapan Başkan Akkaya, Akşehir'de, Bakanlıklar, Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi'nin 263 milyon liralık yatırım ve hizmet yaptığını belirterek, bu yatırımların 72 milyon lirasının Akşehir Belediyesince, 35 milyon lirasının Konya Büyükşehir Belediyesince, 156 milyon lirasının da Bakanlıklarca yapıldığını söyleyerek bu rakamın Akşehir için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Akkaya ayrıca, 263 milyon liralık yatırım projeleri 2016'da başladı 2016'da bitti gibi algılanmamasının da altını çizerek, "2016 yılında devam eden, 2016 yılında ihale edilmiş, ya da 2016'ya 2015'ten sarkmış ve devam eden toplam proje bedelidir. Bir kısmı 2015'te ödenenler var, bir kısmı 2017'ye sarkanlar olabilecek, örneğin Emniyet Müdürlüğü binası gibi. Yeni parayla 263 milyon TL, eski parayla 263 trilyonluk 2016'da Akşehir'e bir proje, bir yatırım söz konusudur. Bu projelerde katkı veren yöremiz Milletvekili Mustafa Baloğlu beye, yine yöremiz evladı Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Orhan Erdem beye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek beye, yine restorasyonlarda özellikle katkı veren Valimize, yine devlet su işleri yatırımlarıyla ilgili ve orman yatırımları ilgili Orman Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu beye, üniversite konusunda Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan beye, velhasıl Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğer burada güzel bir çalışma varsa bunları hep beraber sizlerin gayretleriyle yaptık. Burada aldığımız kararları ekibimizle beraber, müdürlerimiz ve tüm personelimizle yatırıma dönüştürmek için gayret ediyoruz. Ben sizlere de teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnşallah burada yaptığımız yatırımlardan hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımızdan aldığımız duaları sizlerle beraber paylaşıyoruz. Her zaman dediğim gibi görev yaptığım yerlerde hiçbir kimseye dürüstlüğüme, çalışkanlığıma, laf söyletmedim, bundan sonrada hiç kimseye dürüstlüğüme, çalışkanlığıma ve ahlakıma Allah'ın izniyle laf söyletmem. Onun içinde sizleri hiçbir zaman mahcup etmedim, burada bir güzellik varsa sizlerin de desteğiyle olmuştur. Tekrar tüm Meclis Üyelerimize ve tüm Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Akkaya sunumunun ardından meclis kürsüsünü 1. Başkan Vekili Mustafa Zeybek'e bıraktı. 1. Başkan Vekili Mustafa Zeybek tarafından faaliyet raporu oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP üyelerinin oy birliği ile 2016 yılı faaliyet raporu onaylandı.

(CF-FM-Y)



09.04.2017 12:39:03 TSI

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