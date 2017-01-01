09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Başkan Özgüven: "Çevreyi koruyarak geri dönüşüm bilinci aşılıyoruz"

09 Nisan 2017 Pazar, 12:32
Başkan Özgüven: "Çevreyi koruyarak geri dönüşüm bilinci aşılıyoruz"
Başkan Özgüven: "Çevreyi koruyarak geri dönüşüm bilinci aşılıyoruz"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi geri dönüşümle ekonomiye destek olmak ve yeşili korumak adına 15 Temmuz Demokrasi Parkı içerisine geri dönüşüm kumbarası koydu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin toplanmasıyla doğaya verilen zararın azaltılacağı ve geri dönüşüme giren malzemelerin ekonomiye de katkı sağlayacağını belirterek, "Geri dönüşüm, eko-sistemin çökmeden nesiller boyu devam etmesi, hatta insanoğlunun yeryüzünde bundan sonraki mevcudiyetini sürdürebilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir. Gün geçtikçe artan nüfus karşında hammadde ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hızla tüketim olduğundan dolayı hammadde rezervi gittikçe azalmakta, ihtiyaçlarımıza yetişmekte zorlanmaktadır. İşte bu noktada geri dönüşüm devreye giriyor ve kullanılmayan maddelerin toplanmasıyla hammadde ihtiyacı gideriliyor. Biz, Ereğli Belediyesi olarak duyarlılık oluşturmak adına böyle bir uygulama gerçekleştirdik. Şehrimiz ve insanlık adına yararlı olan her şey bizim görevimizdir. Yeşili ve doğamızı en iyi şekilde koruyarak yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için canla başla çalışacağız" dedi.
(BG-FM-Y)

09.04.2017 12:40:20 TSI
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