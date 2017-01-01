YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MASKİ, Yunusemre'de altyapı dönüşümüne başladı

MASKİ, Yunusemre'de altyapı dönüşümüne başladı

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün:

- "Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinde altyapı dönüşümü için çalışmalarına başladı. 180 kilometre hat döşemesi yapılacak proje kapsamında; Muradiye, Yağcılar ve Uzunburun mahallelerinin yanı sıra Evrenos, TOKİ, Karaali, Akgedik mevkileri ile birlikte Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'nün alt yapı çalışmaları için yersel tetkikler yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, büyük projelere imza atmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, Yunusemre ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda verdiği müjdelerin çalışmaları başladı. Proje kapsamında Muradiye ve Yağcılar mahallelerine kanalizasyon ve ihtiyaç duyulan caddelere yağmursuyu hattı döşenecek. Ayrıca, Uzunburun Mahallesi, Evrenos, Karaali, TOKİ, Akgedik mevkileri ile birlikte Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'nün olduğu bölgeye döşenecek atıksuların toplayıcı ve kollektör hattı kesin projesi için de sahada incelemelerde bulunularak, yersel tetkikler yapıldı. İller Bankası ve MASKİ Projeler Dairesi'nde görev yapan yetkili personel, yüklenici firma ile çalışma yapılacak noktalarda tetkiklerde bulundu. Yaklaşık 180 kilometre hat döşenmesi planlanan proje sayesinde ilçede ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hattı baştan aşağıya yenilenecek. Daha önce mahallede bulunmayan atıksular için toplayıcı ve kollektör hattı da ilçeye kazandırılacak.

"Manisa'nın geleceğini yeniden inşa ediyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ olarak büyük projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, eski altyapıların tarihe karışacağını söyledi. Başkan Ergün, "17 ilçemizin de altyapı noktasındaki eksikliklerini gidermek için çalışıyoruz. Hayata geçireceğimiz çalışmayla ilçemiz, uzun yıllar altyapı sıkıntısı çekmeyecek. Yunusemreli muhtarlarla bir araya geldiğimizde yılların kanayan altyapı yaralarını çözecek projelerin bilgilerini paylaşmıştım. Muradiye ve Yağcılar mahallelerinin kanalizasyon hattını tamamen yenileyeceğiz. İhtiyaç duyulan noktalara yağmursuyu hattı döşeyerek taşkın riskini ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda ekiplerimizin belirlediği noktalara da atıksuların taşınması için hat döşeyeceğiz. Yaklaşık 180 kilometre uzunluğunda olacak olan hatlar için proje ihalesinin ardından sahadaki ilk çalışma yapıldı. Manisa'nın geleceğini yeniden inşa ediyoruz. Daha öncede söylemiştim. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz" dedi.

(ÖND-Y)



09.04.2017 12:44:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER