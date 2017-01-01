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Karalar: "Adanalı karnavalına sahip çıkıyor"



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ADANA (İHA) - Portakal Çiçeği Karnavalı'nın destekçilerinden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıların karnavala sahip çıktığını belirtti.

Başkan Karalar, karnaval alanındaki stantları tek tek ziyaret etti. 5'inci yılında da Adanalıların Portakal Çiçeği Karnavalı'nı sahiplendiğini belirten Karalar, portakal çiçeğinin Adana'nın rengi olduğunu söyledi. Karalar, "Bereketli topraklar üzerine kurulmuş bir şehirdir Adana. Hani 'İstanbul'un taşı toprağı altındır' derler ya Adana'nın da her bir tarafından bereket fışkırır. Sadece tarımın, sanayinin değil; kültürün, sanatın bol olduğu bir şehirdir Adana. Orhan Kemal'i, Yaşar Kemal'i Yılmaz Güney'i ve daha birçoğuyla sadece ülkemize değil dünyaya sanatçı yetiştiren bir şehirdir Adana. Şu bir gerçektir ki; kentlerin sahip olduğu kültürel etkinlikler, o kentin aynı zamanda ruhudur, onurudur, gururudur. Çok isabetli bir kararla, portakal çiçeği kokusunun en yoğun yaşandığı Nisan ayında yapılan bu karnaval, Adana'nın sembol etkinliklerinden biri olmuştur. Ve Adanalı karnavala sahip çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Stantları tek tek dolaşıp vatandaşlara hayırlı bir karnaval geçirmelerini dileyen Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi SEYMER'in standını da ziyaret etti.

(ADN-Y)



09.04.2017 12:46:34 TSI

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