Başkan Okka'dan CHP'li Bozkurt'a tepki

KONYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "Referandumda evet diyenleri denize dökeceğiz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a yayınladığı mesajda tepki gösterdi.

Şube Başkanı Okka, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması, büyümesi, gelişmesi ve kalıcı istikrarı birlik ve beraberlikten geçtiğine inanmaktayız. Ülkemiz topyekun dayanışma içerisinde geleceğe çok daha güçlenerek gidecektir. Ülkemiz kritik süreçten geçerken birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha da fazla ihtiyaç duyduğumuz son günlerde, halkımızı kutuplaşmaya kin ve düşmanlığa sevk edecek açıklamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un denize dökmekle tehdit ettiği ve haddini aşan açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Hoşgörünün başkenti konumundaki Konya'nın bir milletvekilinin millet iradesini yok sayarak yaptığı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. CHP'li Hüsnü Bozkurt'un bu söylemlerinden dolayı aziz Türk milletinden özür dilemeye ve istifa etmeye davet ediyoruz. Referandum tarihi yaklaştıkça halkın ortaya koyacağı iradeden rahatsız olan bazı kesimler hakaret ve tehdit içeren açıklamalarda bulunmaktadır. O güne kadar herkes her şeyi söyleyebilir, her türlü yorumu yapabilir ama milletimize yönelik hakaret ve tehdit içeren açıklamalarda bulunamaz. Özellikle 15 Temmuz gecesi alçakça ve haince düzenlenen darbe girişimine karşı canını siper ederek tankın tüfeğin önünde dik duran Türk milletine hakaret ve tehdit içeren her türlü açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Birbirini seven, birbirine bağlı, birbirine saygılı olan insanlardan oluşan milletimize karşı daha da saygılı olmaya davet ediyoruz. Başta, seçilmiş milletvekilleri olmak üzere sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı duymasını istiyoruz" şeklinde konuştu."

