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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:

- "Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin tavrına karşı 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve 'evet' diyeceğiz"



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MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin tavrına karşı dik durmak için 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve 'evet' diyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Doğanyol ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Çalık, AK Parti olarak 15 yıl boyunca parti kapatmaları, darbe girişimleri gibi birçok engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Biz bu engellemelere karşı sürekli milletimize başvurduk ve milletimizin gücüne sığındık. 15 yıl boyunca kesintisiz iktidar olduk ama maalesef bunu kesmek isteyen çok ciddi bir zihniyet vardı. Bu sadece son 15 yıl için değildi. 94 yıllık parlamenter sistemde bugüne kadar birçok darbe girişimiyle karşılaştık" diye konuştu.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türkiye'nin dönüm noktası olduğunu dile getiren Çalık, "Doğanyollu yiğit kardeşlerim 15 Temmuz'da demokrasi nöbetinde dimdik durdular. Bu darbe girişimlerine karşı hep birlikte Doğanyollu hemşerilerimle birlikte 16 Nisan'da beraberce sandığa gideceğiz. Terör örgütlerinin bize, ülkemize yapmak istediklerine engel olmak için bunu yapacağız. Avrupa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin tavrına karşı dik durmak için 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve 'evet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki skandal pankartı hatırlatan Çalık, "Sandığa giderken bu fotoğrafı unutmayın. Bir pankart yapıyorlar, Cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayanmış bir fotoğraf. Biz, vatan hainlerine bu memleketi asla bırakmadık, bırakmayacağız. İsviçre, o asılan fotoğrafın hesabını mutlaka verecek. Vatan hainleri Türkiye'de ve Almanya'da kol geziyor, buna asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza o fotoğrafı layık görenler, o silahı şakağına dayalı fotoğrafları yapanlara da hesabını soracağız. İşte o hesap günü 16 Nisan olacak" dedi.

Ziyarette söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, "16 Nisan'da bir halk oylaması yapılacak. Doğanyol bu davanın bir neferi olarak her daim Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak, bizim göğsümüzü kabartmıştır. Bu defa da Allah nasip ederse yine büyük destekleriyle beraber büyük bir oy oranıyla hem Malatya'mız hem de Doğanyol için güzel bir desteği göreceğimizden şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

16 Nisan'da milli iradenin bir kez daha sandığa yansıyacağını dile getiren Kahtalı, "Bugün 'hayır' cephesine baktığımızda FETÖ'yü, DHKP-C'yi, PKK'yı, Almanya'yı, Hollanda'yı, İsviçre'yi görüyoruz. Ama biz, nasıl 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğimizi sağlamış, vatanımıza ve topraklarımıza sahip çıkmışsak, 16 Nisan'da da yine milli irade kendi özgür iradesini ortaya koyarak, ülkesine sahip çıkacak. Milli irade bir daha bu ülkede çift başlılığa müsaade etmeyecek. Bu ülkede bir daha hükumet krizleri yaşanmayacak" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Doğanyol'un her daim AK Partinin yanında durduğunu ve Cumhurbaşkanı'na sahip çıktığını aktararak, "16 Nisan'da darbecilerin üzerine kalın bir çizgi çekeceğiz. Darbecilerin ve ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını bozacağız. Doğanyol'dan da güçlü bir 'evet' bekliyoruz. 17 Nisan'da Doğanyol ve Pütürge'nin büyük bir 'evet' vereceğinden hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

(BT-BA-Y)



09.04.2017 12:49:15 TSI

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