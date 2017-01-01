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Ankara'da MASKİ'nin yatırımları görüşüldü



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Selahattin Özsoy'u ziyaret ederek, Manisa'daki projeleri görüştüler.

İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Selahattin Özsoy, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay'ı Ankara'daki makamında kabul etti. Ziyarette Genel Müdür Yardımcılarına Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak da eşlik etti. Özsoy'a yeni görevinde başarılar dileyen MASKİ yetkilileri, İller Bankası ve MASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen projeler hakkında da istişarelerde bulundular. MASKİ'nin atıksu kirliliğine son vermek amacıyla hayata geçirdiği dev atıksu arıtma tesisi yatırımlarının yanı sıra, altyapı dönüşüm hamlelerinden '95 Mahalle' ve '130 Mahalle' projelerinin detayları görüşüldü.

MASKİ adına gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, "Şimdiye kadar MASKİ Genel Müdürlüğü ile uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızı önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz. Sayın genel müdür yardımcılarımıza ve daire başkanımıza da nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı elde ettik. İller Bankası ve MASKİ, el ele vererek 2017'de de yeni projelerle hizmetler sunmaya devam edecek" dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Başaran ve Aslay, Özsoy'un makamındaki görüşmenin ardından, yatırım koordinasyon, yatırım değerlendirme, projeler ve altyapı uygulama daireleri başkanlıklarını da ziyaret ederek, ortak çalışmalarla ilgili fikir alışverişi gerçekleştirdiler.

(ÖND-Y)



09.04.2017 12:49:54 TSI

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