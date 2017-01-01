Velilere çocuklarda özgüven semineri
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KONYA (İHA) - Konya'da bir ilkokulda velilere çocuklarda özgüven konulu seminer verildi.
Medicana Konya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, Piri Reis İlkokulu'nda gerçekleşen seminerde velilere çocuklarda özgüven ve özgüven eksikliği ile ilgili seminer verdi. Seminerde çocuklarıyla ilgili sorunlarından bahseden veliler psikiyatri uzmanından merak ettikleri soruların cevabını öğrendi. Seminere katılanlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
(İHA-İP-Y)
09.04.2017 12:54:05 TSI
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