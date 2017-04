YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TDED Erzurum Şubesinden dil ve edebiyat üzerine istişare toplantısı yapıldı

ERZURUM (İHA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, tanışma ve istişare amacıyla şehir protokolünün, STK temsilcilerinin, üniversiteden edebiyatçıların ve şehrin ileri gelenlerinin katıldığı bir kahvaltılı toplantı organize etti. Kahvaltı programına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, çok sayıda il müdürü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, STK temsilcileri, kanaat önderleri, TDED Erzurum şubesinin yönetim kurulu ve Muammer Cindilli başkanlığındaki istişare heyeti katıldı.

Ertaş: "Dilimiz kimliğimizdir. Kimliğimizi ortak değerimizdir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Dilimiz Kimliğimizdir" anlayışıyla yola çıkan derneğin Türkçe'nin gelişmesi, dil bilincinin toplumda yerleşmesi, dil ve tabela kirliliğinin önlenmesi, genç kalemlerin önünün açılması için çalışmalar yaptığını ifade ederek TDED genel merkezin çabalarıyla çıkan yasayla Türkçeye uygun F klavyeye 2017 sonuna kadar tüm kamu kurum ve kuruluşların geçeceğini hatırlattı. Anayasa çalışmaları içerisinde anayasanın dili konusunda TDED öncülüğünde çalıştay yapıldığını dile getiren Ertaş, Türkiye'nin en büyük yarışması olup T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde yapılan ve darbeler tarihini, 15 Temmuz'u konu alan "Liseliler Destanı Yazıyor" başlıklı Türkiye geneli liseliler arası yarışmanın da ödül töreninin Beştepe'de yapılacağını söyledi. TDED Başkanı Murat Ertaş konuşmasına şöyle devam etti: "Dil bireyin, kamunun ve milletin beslendiği en önemli kaynaktır. Geçtiğimiz hafta 2017 yılı yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Türk Dili Yılı' ilan edildi. Kimliğimizin en önemli göstergesi olan dilimiz üzerine kaygı taşıyan insanlar için bu, çok önemli fırsat. İstişare heyetimiz, yönetim kurulumuz ve üyelerimizle beraber Türkçemiz üzerine yapılacak her türlü çalışma ve organizasyonda üniversitelerimizle, kamu kurumlarımızla ve STK'lerimizle işbirliği yapmaya hazırız. Çünkü dil hayatın her alanını kuşatıyor: İş dünyasında, pazarlama ve reklam ifadelerinde, tabelalarda dil önemlidir Mahkeme salonlarında, hukukta dil çok önemlidir. Şöyle ki söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı Camide, kürsüde, minberde dil önemlidir. İlk ve ortaöğretim müfredatında Türkçemiz öğretilirken kullanılan terimler ve dil önemlidir; türküde, şarkıda, televizyonda, film sektöründe, internet dünyasında kullanılan dil önemlidir Hal böyleyken TDED olarak yapılacak çalışmaları, çalışmanın konusuna göre ilgili paydaşlarımızla yapmalıyız. Ortak akılla hareket etmeliyiz. İşte bu nedenle bu toplantıyı tertip ettik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, bugün burada ve ilerisinde sizlerden gelecek fikirleri ve projeleri önemsediğimizi bilmenizi istiyoruz."

Başkan Sekmen: "Dilimiz vatanımızdır"

Toplantıda bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği'nin Erzurum'da şube açmasının oldukça memnun edici gelişme olduğunu söyleyerek TDED'in Genel Başkanı Ekrem Erdem'in uzun yıllardır Türkçe'mizin korunması ve gelişmesi için hayret sarf eden biri olduğunu belirtti. Başkan Sekmen Türkçe dilimizin vatanımız olduğunu ve üzerinde titizlikle durulması gerektiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir milletin hayat damarlarından biri de dilidir. Dil demek, millet demektir. Dil, geçmişle bugünü birbirine bağlayan en önemli vasıtadır. Bugünden geleceğe bırakılacak en önemli miras da yine dildir. Ana dilimiz Türkçe, yeryüzünün en eski ve en geniş coğrafyasında konuşulan zengin bir kültür, bilim ve sanat dilidir. Bu geniş vatan coğrafyasını en güzel anlatan dil kuşkusuz Türkçe'dir. Vatanını sevmeyen, öz kültüründe ve dilinden beslenmeyen bir kişinin insanlığa faydalı biri olması imkânsızdır. İnsan vatanını sever. Tarihi boyunca bağımsızlığı ve dini uğruna birlikte mücadele vermiş bir milletin torunları olarak; dili bir, dini bir, vatanı bir ve bayrağı bir olan bizlerin sahip çıkacağı en büyük değer kuşkusuz dilimiz, edebiyatımız kısacası milli kültürümüzdür.

Mili birliğimizin simgesi olan dilimiz güzel Türkçemizin, gelecek nesillere aktarılması ve bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturmak adına kurulan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, bugün gelinen noktada kendi kültürünü sahiplenen şuurlu ve nitelikli bir gençliğin oluşmasına da katkıda bulunmaktadır. Parlamento'da 22'nci dönemde birlikte görev yaptığım ve derneğimizin genel başkanı olan değerli arkadaşım Ekrem Erdem'e ve Murat Ertaş kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sayın Erdem uzun yıllardır öz Türkçe'mizin korunması ve gelişmesi için yoğun gayretler sarf ediyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube'mizin düzenlediği bu güzel toplantıda son olarak şunu söylemek istiyorum. Nice yazar, şair ve ozanın ezgilerinde, şiir severlerin düşünce ikliminde, doğası, yaşamı, tarihi, kültür ve medeniyeti yeniden canlanan bu kenti, edebiyatçılarla, yazarlarla hep birlikte inşa etmekteyiz. Bu yüzden fikirlerinizi çok önemsediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizlere sanat ve edebiyat yaşamınızda başarılar diliyorum."

Vali Azizoğlu: "Erzurum dil ve edebiyat başkenti şehirlerdendir"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise bir milleti sömürmenin, kökünden koparmanın en önemli yollarından birinin onu dilinden, kültüründen uzaklaştırmak olduğuna dikkat çekerek binlerce yıllık medeniyetin mirası olan dilimize sahip çıkmamız gerektiğini ifade etti. Vali Azizoğlu şunları söyledi:

"Dil de hayat sahibidir, doğal ortamında gelişir. Bu gelişmeye yapılacak suni müdahaleler dile katkı sağlamaz, bilakis dile zarar verir. Cemil Meriç'in çok önemli bir sözü vardır: "Kâmus namustur! Kâmus, bir milletin hafızası; kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. Kâmusa uzanan el namusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız ihtilali, tek mukaddese saygı göstermiş: kamusa.' O halde kültürümüzü, medeniyetimizi, vatanımızı, gelecek nesillerimizi muhafaza etmek ve geliştirmek istiyorsak dilimize, edebiyatımıza sahip çıkmalıyız. Bu hassas konuda herkes üzerine düşeni hassasiyetle yapmalıdır. 2017 yılının TÜRK DİLİ YILI ilan edilmesi bu bakımdan önemli. Bu anlamda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin kültü ve edebiyatımızın kadim şehirlerinden Erzurum'da şube açmasından memnuniyet duyduk. TDED'in Erzurum'da güzel işler yapacağına eminim."

Kahvaltı programına katılanlar dil ve edebiyat konusundaki tespitlerini, çözüm önerlerini ve fikirlerini ifade ettiler. Programın sonuna yetişen AK Parti İl Başkanı ve TDED Erzurum şube yönetim kurulu üyesi Mehmet Emin Öz de referandum için dolaştığı birçok yerde, bilhassa güney ilçelerde gençlerin kadim edebiyat ve kültür metinlerinden uzaklaştıklarını zihinsel işgal altında kalmayla karşı karşıya kaldıklarını tespit ettiğini ifade ederek, sorumluluk sahibi herkesin ve TDED'in çok ciddi çalışmalar yapması gerektiğini ifade etti.

Kahvaltının son konuşmasını yapan TDED Erzurum Şubesi İstişare Heyeti Başkanı Muammer Cindilli de Türkçemizi yaşatan en önemli metinlerin şathiyeler, nefesler, deyişler ve halk şiirleri olduğunu söyledi. Ayrıca çocuklara koyulan isimler üzerine dönemsel araştırmalar yapılmasının toplum sosyolojisi açısından önemine değinirken eski köy adlarının birçoğunun has Türkçe olduğunu, dil bilincinden uzaklaşmakla bu isimleri Rumca, Ermenize sanıp yeni isimler koyarak hem kültürümüze hem şehir ve coğrafya hafızamıza ihanet edildiğini belirtti. Bu konularda Atatürk Üniversitesi'nde bir kürsü oluşturulması gerektiğini teklif etti.

