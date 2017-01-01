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Nasreddin Hoca'nın torunları ecdadı ile buluşuyor

09 Nisan 2017 Pazar, 12:47
Nasreddin Hoca'nın torunları ecdadı ile buluşuyor
Nasreddin Hoca'nın torunları ecdadı ile buluşuyor

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında, Akşehir genelindeki tüm lise 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderiyor.
'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' adıyla başlatılan projede, Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden ilk grup düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanındaki uğurlama törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, okul idarecileri ve veliler katıldı. İlk kafilede 4 otobüsle 172 öğrencinin gönderildiği gezide öğrencilerin otobüslerini tek tek ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem ve Belediye Başkanı Akkaya, öğrencilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Akkaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümü münasebetiyle bu yıl tüm lise 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderme kararı aldıklarını belirterek "Bundan sonra da her yıl tüm 11. sınıf öğrencilerimizi Çanakkale gezisine göndereceğiz ve bu projemiz devam edecek. Akşehirimizden Çanakkale'yi görmeyen 11. sınıf öğrencimiz kalmayacak. Çanakkale'ye yaptığımız bu gezi tabii ki turistik bir gezi şeklinde değil. Bizlere bu vatanı emanet eden ecdadımızın canı ve kanı pahasına nasıl bu vatanı nasıl koruduğunu, o düşmanlardan bizleri nasıl kurtardığını görmek üzere düzenleniliyor. O ruhla ve bu bilinçle oraları gezerek dualarımızı edelim ve bu vatana daha çok sahip çıkalım. Çanakkale ruhunu taze tutalım ki ülkemize karşı yapılacak en ufak bir tehditte aynı Çanakkale'de ve 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi destan yazmaya devam edelim" dedi.
AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs ise "Bugün verdiğimiz mücadele, bugün yapılan çalışmaların hepsi inşallah o Çanakkale ruhunu yeniden ayağa kaldırmak için yapılan bir mücadele. Oradaki dedelerimizin ve gencecik sizin yaşlarınızdaki atalarımızın yaşadığı zorlukları hissederek oralarda dolaşalım. Yolunuz açık olsun, güle güle gidin, güle güle gelin" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya böylesine güzel bir proje yaptığı için teşekkür ederek, "Her birinizin Çanakkale'yi görmesi lazım. Şu anda nüfusu 200 bin civarında olan bir il ama 1915'te 220 bin kişi yerin altında o topraklarda. Yüzyıl geçmiş hala o nüfusa gelememiş. Oralar çok mübarek yerler. O dönemde birçok okulda sizin yaşınızdaki gençler gittiler, şehit düştüler ve o nesiller yok oldu. Birçok lisemizin o dönemde bütün öğrencileri şehit oldu. Böylesine önemli bir yere gidiyorsunuz. Zaten sizlerde o Çanakkale ruhu var. Bir de atalarınızın, dedelerinizin, büyüklerinizin mücadelesini ve bu topraklara ne kadar büyük boynumuzun borcu olduğunu görmeniz açısından bu gezi çok önemli. Güle güle gidin, güzel anılarla, güzel duygularla vatanın ve milletin gelecekleri olarak bilinçli bir şekilde bu geziyi tamamlayın" şeklinde konuştu.
Otobüsleri tek tek gezerek öğrencilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Bakan Yardımcısı Erdem, Başka Akkaya ve beraberindekiler daha sonra otobüsleri Çanakkale'ye uğurladı. Akşehir Belediyesi tarafından 'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' projesi kapsamında her hafta sonu 11. sınıf öğrencileri için Çanakkale gezileri düzenlenmeye devam edilecek. Projenin geleneksel hale getirilerek her yıl 11. sınıf öğrencileri için devam ettirileceği de belirtildi.
(CF-FM-Y)

09.04.2017 12:55:30 TSI
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