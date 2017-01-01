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Samandağ'da "Çiçek Bayramı" kutlandı



(Fotoğraflı)



Hikmet Say

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ortodoks Hıristiyan vatandaşlar, Dallar Şeğnini Bayramı'nı (Çiçek Bayramı) kutladı.

Her yıl Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce kutlanan ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişinde zeytin dallarıyla karşılanması olarak kabul edilen Çiçek Bayramı için St. İlyas Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Papaz Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu'nun yönettiği ayine, Hıristiyan Cemaat Başkanı Dr. Dimyan Emektaş ve yönetim kurulu üyeleri, Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Selim Meynioğlu, işadamı Mahir Hilenoğlu ve Hıristiyan vatandaşlar katıldı. Bayramlıklarını giyen çocuklar da anne ve babaları ile birlikte ayinde yer aldı.

Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş Hıristiyanlar vatandaşların bayramını kutladı.

Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği, kent ve yöredeki çok sayıdaki Hıristiyan'ın katıldığı ayinde, Arapça İncil okundu ve dua edilip, mumlar yakıldı. Anne ve babalarıyla birlikte bayramlıklarını giyip kiliseye gelen çocuklar, ellerindeki çiçek ve yakılan mumlarla ayin kapsamında kilise içerisinde ilahiler eşliğinde üç kez tur attı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hıristiyanların bayramını kutlayarak çiçek dağıttı.

(SAY-Y)



09.04.2017 12:56:56 TSI

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