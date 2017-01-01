YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pasur Belediyespor, Diyar21Spor'u 6-0 yendi

Pasur Belediyespor, Diyar21Spor'u 6-0 yendi



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - İkinci Amatör Ligi B grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, Diyar21Spor'u 6-0 mağlup etti.

Diyarbakır İkinci Amatör B Grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, kendi sahasında Diyar21Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı, ev sahibi takım 6-0 kazandı.

Ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Pasur Belediyespor, 5 karşılaşmadan galip, bir karşılaşmadan mağlup ayrılırken, ilk devreyi 18 puanla kapattı.

(MT-MP-Y)



09.04.2017 12:58:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER