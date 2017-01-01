09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Pasur Belediyespor, Diyar21Spor'u 6-0 yendi

09 Nisan 2017 Pazar, 12:50
Pasur Belediyespor, Diyar21Spor'u 6-0 yendi
Pasur Belediyespor, Diyar21Spor'u 6-0 yendi

(Fotoğraflı)

Muhsin Taş
DİYARBAKIR (İHA) - İkinci Amatör Ligi B grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, Diyar21Spor'u 6-0 mağlup etti.
Diyarbakır İkinci Amatör B Grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, kendi sahasında Diyar21Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı, ev sahibi takım 6-0 kazandı.
Ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Pasur Belediyespor, 5 karşılaşmadan galip, bir karşılaşmadan mağlup ayrılırken, ilk devreyi 18 puanla kapattı.
(MT-MP-Y)

09.04.2017 12:58:20 TSI
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