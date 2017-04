YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Aydın'ın Polis Teşkilatı Kuruluşu yıldönümü mesajı

Başkan Aydın'ın Polis Teşkilatı Kuruluşu yıldönümü mesajı



(Fotoğraflı)



Şahap Çakır

ERZURUM (İHA) - Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, polis teşkilatı kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Ülkemizde iç güven ortamının oluşmasına yönelik olağanüstü gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bulunması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan her türlü zorluğa göğüs geren Emniyet Teşkilatımız; yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için devletin asli görevlerini layıkıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da o şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuur ve halkla beraber en iyi şekilde devam ettirecektir. Eğitime verilen önem ve sahip olduğu teknik imkânlarla dünyanın en gözde güvenlik teşkilatlardan biri haline gelen Emniyet Teşkilatımız Horasan' da yaptığı başarılı çalışmalarla ilçemizin huzurunun sağlanmasında ciddi katkı sahibidir. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin gereklerini kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı, toplumsal olaylarda sağduyusunu muhafaza etmekte, halkımızla bütünleşerek devlet-millet beraberliğinin en güzel örneklerini sergilemektedir. Yaptıkları başarılı çalışmalarla, Horasan'ın huzurlu bir ilçe olmasında emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor; görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, emniyet teşkilatımızın her kademedeki fedakâr ve cefakâr çalışanlarına aileleri ile birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

(ŞÇ-ÖB-Y)



09.04.2017 12:59:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER