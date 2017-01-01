09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muş'ta fidan dikimi

09 Nisan 2017 Pazar, 12:57
Muş'ta fidan dikimi
Muş'ta fidan dikimi

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınması ile yeşillendirme çalışmalarına start verdi.
Taşo Mezarlığındaki ağaçların bakımını yapan ekipler, ihtiyaç duyulan yerlere çam fidanı dikerek çevreyi yeşillendiriyor. Sabahın erken saatlerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, onlarla beraber fidan dikimi de yaptı. Başkan Asya'nın dikimini yaptığı 3-5 metre yüksekliğindeki ladin çam ağaçları, çetin kış şartlarında bile dayanıklılığı ile biliniyor.
Yeşillendirme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Ağır ve çetin geçen kış mevsiminin ardından ilkbaharın gelişini mutlulukla karşılıyoruz. Havaların ısınması ile Muş Belediyesi olarak tüm birimlerimizle kent genelinde seferberlik başlattık. Bir taraftan kışın hasarlarını onarırken diğer taraftan temizlik çalışmalarını başlattık. Bunların yanı sıra yeşillendirme çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım kenarlarındaki ağaçların bakımını ve budamasını yapıyoruz. Aynı zamanda yeşil alanlarımızda fidan dikimlerine başladık" dedi.
Dere Mahallesinde bulunan Taşo Mezarlığında ağaçlandırma çalışmalarına start verdiklerini ifade eden Başkan Asya, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, kent genelinde fidan dikimine başladı. Bugün Taşo Mezarlığını yeşillendiriyoruz. Burada ladin çam ağaçlarını dikiyoruz. 3-5 metre yüksekliğindeki ağaçlar, ağır kış şartlarına da dayanıklıdır. Görev süremiz içerisinde kurduğumuz mezarlıklar ekibimiz de baharın gelişi ile kentte bulunan mezarlıkların bakımını ve çevre temizliğini yapıyor. Allah'ın izniyle elbirliği ile Muş'umuzu güzelleştireceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceleyen ve ağaç diken Başkan Feyat Asya'ya, Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı ve birim amirleri eşlik etti.
(NA-MSA-Y)

09.04.2017 13:05:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Vatandaşımıza ipek, huzuru bozana karşı balyoz gibiyiz&quot;
YEREL

"VATANDAŞIMIZA İPEK, HUZURU BOZANA KARŞI BALYOZ GİBİYİZ"
Vali Yavuz'dan '10 Nisan' mesajı
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN '10 NİSAN' MESAJI
Vali Yavuz köy gezilerine devam ediyor
YEREL

VALİ YAVUZ KÖY GEZİLERİNE DEVAM EDİYOR
Okul temizliği hükümlülere emanet
YEREL

OKUL TEMİZLİĞİ HÜKÜMLÜLERE EMANET
Varto'da vatandaşlar balığa yöneldi
YEREL

VARTO'DA VATANDAŞLAR BALIĞA YÖNELDİ
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta 'evet' yürüyüşü düzenlendi
YEREL

MUŞ'TA 'EVET' YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
Malazgirtli girişimci adaylarına müjde
YEREL

MALAZGİRTLİ GİRİŞİMCİ ADAYLARINA MÜJDE
Vali Yavuz, makamını köylere taşıdı
YEREL

VALİ YAVUZ, MAKAMINI KÖYLERE TAŞIDI
Kardeş belediyeden malzeme desteği
YEREL

KARDEŞ BELEDİYEDEN MALZEME DESTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...