YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta fidan dikimi

Muş'ta fidan dikimi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınması ile yeşillendirme çalışmalarına start verdi.

Taşo Mezarlığındaki ağaçların bakımını yapan ekipler, ihtiyaç duyulan yerlere çam fidanı dikerek çevreyi yeşillendiriyor. Sabahın erken saatlerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, onlarla beraber fidan dikimi de yaptı. Başkan Asya'nın dikimini yaptığı 3-5 metre yüksekliğindeki ladin çam ağaçları, çetin kış şartlarında bile dayanıklılığı ile biliniyor.

Yeşillendirme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Ağır ve çetin geçen kış mevsiminin ardından ilkbaharın gelişini mutlulukla karşılıyoruz. Havaların ısınması ile Muş Belediyesi olarak tüm birimlerimizle kent genelinde seferberlik başlattık. Bir taraftan kışın hasarlarını onarırken diğer taraftan temizlik çalışmalarını başlattık. Bunların yanı sıra yeşillendirme çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım kenarlarındaki ağaçların bakımını ve budamasını yapıyoruz. Aynı zamanda yeşil alanlarımızda fidan dikimlerine başladık" dedi.

Dere Mahallesinde bulunan Taşo Mezarlığında ağaçlandırma çalışmalarına start verdiklerini ifade eden Başkan Asya, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, kent genelinde fidan dikimine başladı. Bugün Taşo Mezarlığını yeşillendiriyoruz. Burada ladin çam ağaçlarını dikiyoruz. 3-5 metre yüksekliğindeki ağaçlar, ağır kış şartlarına da dayanıklıdır. Görev süremiz içerisinde kurduğumuz mezarlıklar ekibimiz de baharın gelişi ile kentte bulunan mezarlıkların bakımını ve çevre temizliğini yapıyor. Allah'ın izniyle elbirliği ile Muş'umuzu güzelleştireceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceleyen ve ağaç diken Başkan Feyat Asya'ya, Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı ve birim amirleri eşlik etti.

(NA-MSA-Y)



09.04.2017 13:05:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER