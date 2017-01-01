Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının hikayesi festivaline seçildi
(Fotoğraflı)
HAKKARİ (İHA) - Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının hikayesinin konu alındığı '3. Bölgeden Hücum Varyasyonları' belgeseli, 36. İstanbul Film Festivalinde gösterime girecek.
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının hikayesinin konu alındığı ve yönetmenliğini Sedat Şahin ve Murat Adıyaman, senaristliğini Sedat Şahin, görüntü yönetmenliğini Sedat Şahin, kurgusunu ise Somnur Vardar'ın yaptığı belgeselde Cemile Timur, Hatice Yaşar, Züleyha Dayan, Tahir Temel rol aldı. Yapımcılığını Sedat Şahin ve Murat Adıyaman'ın üstlendiği; Türkçe, Kürtçe ve İngilizce altyazılı hazırlanan '3. Bölgeden Hücum Varyasyonları' belgeseli, 36. İstanbul Film festivaline seçildi.
36. İstanbul Film Festivaline seçilen belgeselin, 12 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Beyoğlu Sinemasında gösteriminin yapılacağı belirtildi.
(FT-MSA-Y)
09.04.2017 13:11:14 TSI
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