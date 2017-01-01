09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının hikayesi festivaline seçildi

09 Nisan 2017 Pazar, 13:03
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının hikayesi festivaline seçildi
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının hikayesi festivaline seçildi

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının hikayesinin konu alındığı '3. Bölgeden Hücum Varyasyonları' belgeseli, 36. İstanbul Film Festivalinde gösterime girecek.
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının hikayesinin konu alındığı ve yönetmenliğini Sedat Şahin ve Murat Adıyaman, senaristliğini Sedat Şahin, görüntü yönetmenliğini Sedat Şahin, kurgusunu ise Somnur Vardar'ın yaptığı belgeselde Cemile Timur, Hatice Yaşar, Züleyha Dayan, Tahir Temel rol aldı. Yapımcılığını Sedat Şahin ve Murat Adıyaman'ın üstlendiği; Türkçe, Kürtçe ve İngilizce altyazılı hazırlanan '3. Bölgeden Hücum Varyasyonları' belgeseli, 36. İstanbul Film festivaline seçildi.
36. İstanbul Film Festivaline seçilen belgeselin, 12 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Beyoğlu Sinemasında gösteriminin yapılacağı belirtildi.
(FT-MSA-Y)

09.04.2017 13:11:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hakkarili öğrenci bölge birincisi oldu
YEREL

HAKKARİLİ ÖĞRENCİ BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU
Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL

HAKKARİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
CHP heyetinden Çukurca'ya ziyaret
YEREL

CHP HEYETİNDEN ÇUKURCA'YA ZİYARET
Hakkari'de terör operasyonları
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONLARI
Özbek ve Algül sınırda Türk bayrakları ile karşılandı
YEREL

ÖZBEK VE ALGÜL SINIRDA TÜRK BAYRAKLARI İLE KARŞILANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...