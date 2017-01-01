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Milletvekili Boynukara referandum sonrasına dikkat çekti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, referandum çalışmaları kapsamında Kahta İlçesi'ndeki esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Milletvekili Boynukara, esnafın sorunlarını dinledi. Daha sonra iş yerlerini tek tek ziyaret eden Boynukara, STK'ları da ziyaret ederek referandumda neden 'Evet' denilmesi gerektiğinin önemini anlattı. Yapılan referandum çalışmaları kapsamında AK Pati Kahta ilçe yönetimi ile beraber İkbal Kültür ve Yardım Derneğini ziyaret eden Milletvekili Boynukara, referandumla birlikte 15 Temmuz'da millet ile devlet arasında kurulmuş olan bu yeni ilişkiyi daha sağlıklı bir zemine oturtmak istediklerini söyledi. Milletvekili Boynukara, "Ortadoğu kan ve gözyaşı deryasına dönmüş. Savaşlardan zorunlu göçlere kadar bir sürü sorunlar yaşanıyor. Dünyanın çarpık işleyişine dikkat çektiğinizde hedefe konuluyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın dünya genelinde hedefe konulmasının temel nedenlerinden bir tanesi de bu çarpık işleyişine itiraz etmesidir. Birleşmiş Milletlerin yapısını tartışmaya açarak itiraz etti. Bu haklı itirazlarını da sürdürüyor. Bu itiraza bir söz bulamayanların yaptığı tek şey Cumhurbaşkanımızı siyaseten hedefe koymak. Siyaset dışı muamelelere maruz bırakarak onu yıpratmaya çalışmaktır. Aslında bu uygulamayı dünyanın değişik ülkelerinde de denediler ve başardılar da. Brezilya da bir haftada seçilmiş cumhurbaşkanını indirdiler. Arjantin'de yine öyle ama Türkiye'de millet oy verdiği siyasi iktidara sahip çıktı. O yüzden bunu başaramadılar. İşte biz diyoruz ki bu referandumla millet ile devlet arasında kurulmuş olan bu yeni ilişkiyi daha sağlıklı bir zemine oturtalım" dedi.

Referandum sonrası süreçte demokratik dönüşümün hız kazanmasının da önemli olduğunu dikkat çeken Boynukara, "Milletin lehine bir dönüşüm olsun. Şimdi salt tek başına bu değişimi yapmak veya referandumdan evet soncunun çıkması kuşkusuz önemli ama yeterli değil. Asıl olan, bundan sonraki süreçte devletin demokratik dönüşümünün de ivme kazanması. İnsanlar tarafından da takip edilmesi. Bu yapılırsa referandum sonucu daha anlamlı hale gelir. Ayrıca ikinci ve önemli diğer bir husus da Türkiye'nin 1. Dünya savaşı sonrasında bize hediye edilen ve uzun yıllardır devam eden iç sorunlarımızı çözmemiz. Yani bu ülke kendisine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesle oturup konuşmayı denemeli. Kimin bir hak ve hukuk talebi varsa onu güvenlik endişelerini heba etmeden dinlemeli. Umarım referandumdan sonra bu süreç iyi takip edilir" diye konuştu.

(HT-SD-Y)



09.04.2017 13:12:25 TSI

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