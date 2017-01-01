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Sasonlu 15 öğrenci Prag'a gönderildi



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason İlçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 15 öğrenci Çekya'nın başkenti Prag'a gönderildi.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilerek ERASMUS öğrenci hareketliliği kapsamında Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 15 öğrenci Çek Cumhuriyeti Başkenti Prag'a hareket etti" denildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Yar, "Ülkedeki eğitim ve gençlik alanında uluslararası işbirliğine katılımının gerçekleştirmesine yardımcı olan, Ulusal Ajans'ın eğitim ve gençlik alanlarındaki tecrübesini diğer ülkelerle de paylaşarak bu faaliyetleri AB ülkeleri dışında da gerçekleştirebilen, uluslararası işbirliği sayesinde eğitim ve öğretime, ortaklıklarla uluslararası boyut kazandıran ve dışa açılımın sağlanmasına katkıda bulunan bu tür projelerin desteklenerek uygulanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

(SÖ-MP-Y)



09.04.2017 13:17:52 TSI

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