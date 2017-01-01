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'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

09 Nisan 2017 Pazar, 13:10
'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl 7'incisi düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' konulu yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende şiir, kısa film, kompozisyon ve karikatür dallarında yeteneklerini sergileyen öğrencilerin heyecanına aileleri de ortak oldu. Lise, orta ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada ödül alan çalışmalar sergilendi. Törene ailelerin yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, Yeşilay Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Seylan, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal katıldı. Yamalı, "Yeşilay olarak bağımlılığın her çeşidiyle mücadele ediyoruz. Yeşilay, sağlıklı olun, kötü şeyler kullanmayın derneği değildir. Yeşilay'ın başta gençler olmak üzere bireyi çok önemsediğini, bağımsızlığı egemenliği bu bayrağı sağlam bireylere zihni hür irfanı hür aklı hür bağımsız geçenlere aktarma hareketidir" dedi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ise, "17 öğrencimiz ödüle layık görüldü. Kendilerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin kültür, sanat ve edebiyatla ilgili yarışmalara katılmaları, akademik derslerinin dışında sosyal etkinliklerle uğraşmaları, kişisel gelişimleri adına önem taşıyor. Belki şu an katıldığınız bu tür yarışmaların neler kazandırdığı idrak edilemeyebilir ancak ileri ki yaşlarda öğrencilerimiz, bu faaliyetlerin kazandırdıklarını daha iyi anlayacaklar" diye konuştu.
Akif Seylan ise "Gençlerimiz, bu ülkenin teminatıdır. Sadece bu ülkenin değil, dünya insanlığın teminatıdır. Bu kadar kıymetli varlıklar olan gençlerimizle ilgili bize düşen de çocuklarımız için çalışmak, onların en iyi şartlarda yetiştirilmesini sağlamaktır. Özellikle arkadaş çevremizden ortaya çıkabilecek riskler çok az da olsa, istenmeyen bir durum da olsa, bazı gençlerimizi etkileyebiliyor. Alkol, uyuşturucu ve sigara gibi durumlarla etkiliyor. Gençlerin konuştuğunuz dil bizden daha ileride, belki biz her zaman sizin konuştuğunuz kadar güzel ve güncel konuşamıyoruz. O zaman dedik ki, bir yarışma yapalım, gençler kendi aralarında şiirle konuşsunlar, hikayeler anlatsınlar birbirlerine, karikatürler yapsınlar, resimler yapsınlar. Kendi dilleriyle birbirlerine iyiliği anlatsınlar istedik. İşte bu etkinliklerin asıl amacı bu" şeklinde konuştu.
Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse ise yarışmaların gençlere özgüven sağladığını belirterek, "Gençlerimizi cesaret ve başarılarından dolayı kutluyorum. Sağlıklı nesiller oluşabilmesi için, sağlıklı adımlar atmalıyız ve önce kendimiz sağlıklı yaşayıp gençlerimize de örnek olmalıyız. Bu konuda çok değerli anne babalarımıza da büyük görev düşüyor. Sağlıklı beslenme ve hareketlilik de sağlıklı gelecek için önemli" dedi.
Yamalı, öğrencilere İstanbul ziyareti sözü verirken, Seylan ise Türkiye genelinde derece alan gençleri aileleriyle birlikte yurt dışına da götüreceklerinin müjdeledi.
(AÇ)

09.04.2017 13:18:12 TSI
NNNN

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