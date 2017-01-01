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Kısa devre Avcı Ailesini evsiz bıraktı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kızılcaköy mahallesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay önceki gece saat 01:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gece aniden bastıran sağnak yağış sırasında mahallenin yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu Kızılcaköy Mahallesi Armutalan Mevkii'nde Avut Avcı'nın evinde elektrik kabloları yanmaya başladı. Kısa sürede alevler bütün evi sarınca aile fertleri uyumakta olan çocukları da yanan evden alıp dışarı çıkardı. Kısa sürede tüm evi saran alevler çevredekilerin ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken gece yarısı meydana gelen yangında can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

(İK)



09.04.2017 13:18:56 TSI

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