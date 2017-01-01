Batman'da trafik kazası: 5 yaralı
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman-Bismil karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Batman-Bismil karayolu Sinan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Bismil istikametine giden Abdulsamet K. yönetimindeki 72 KC 732 plakalı otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdulsamet K. yönetimindeki otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücünün yanı sıra, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(OA-MP-Y)
09.04.2017 13:25:34 TSI
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