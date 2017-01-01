09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da trafik kazası: 5 yaralı

09 Nisan 2017 Pazar, 13:17
Batman'da trafik kazası: 5 yaralı
Batman'da trafik kazası: 5 yaralı

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman-Bismil karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Batman-Bismil karayolu Sinan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Bismil istikametine giden Abdulsamet K. yönetimindeki 72 KC 732 plakalı otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdulsamet K. yönetimindeki otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücünün yanı sıra, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(OA-MP-Y)

09.04.2017 13:25:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Batmanlı atlet Balkan ikincisi oldu
YEREL

BATMANLI ATLET BALKAN İKİNCİSİ OLDU
Sasonlu 15 öğrenci Prag'a gönderildi
YEREL

SASONLU 15 ÖĞRENCİ PRAG'A GÖNDERİLDİ
Öğrencileri için sahneye çıktılar
YEREL

ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAHNEYE ÇIKTILAR
TÜGVA'dan &quot;Türkiye için evet&quot; yürüyüşü
YEREL

TÜGVA'DAN "TÜRKİYE İÇİN EVET" YÜRÜYÜŞÜ
Çevrecilerden doğa yürüyüşü
YEREL

ÇEVRECİLERDEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...