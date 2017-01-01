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Okullar Arası Küçükler Kız - Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları sürüyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da başlayan okullararası Küçükler, kız-Erkek Hentbol Yarı Final müsabakaları devam ediyor.

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan 08-11 Nisan tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonu ve Battalgazi Spor Salonlarında başlayan Okullar arası Küçükler Kız-Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları devam ediyor. Müsabakalara 14 ilden, 16 kız-erkek takımı ve yaklaşık 220 sporcu katılıyor. Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Necmettin Hanilçi, İl Temsilcisi, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı. Açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından bir konuşma yapan Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, "Hoş geldiniz, İl şampiyonu olarak guruplarda mücadele ettikten sonra, grup şampiyonu olarak katıldığınız bu yarı final yarışmalarından da inşallah şampiyon olarak ayrılırsınız. Sizlere başarılar diliyorum. İnşallah müsabakalar centilmenlik ve herhangi bir sağlık problemi olmadan, tamamlanır ve sağ salim ailenizin yanına dönersiniz" dedi.

(MT-SD-Y)



09.04.2017 13:26:39 TSI

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