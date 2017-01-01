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Kaymakam Dundar'dan mahalle ziyareti

09 Nisan 2017 Pazar, 13:19
Kaymakam Dundar'dan mahalle ziyareti
Kaymakam Dundar'dan mahalle ziyareti
- Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar:
- "Yakılan tırlar Kürtlerin değil miydi?"

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çubuklu Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile Çubuklu Mahallesini ziyaret eden Tekin Dundar, Muhtar Erdal Karakoç tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Yemekte mahalle halkıyla bir araya gelen Dundar, sorunları dinledi. Burada konuşan Dundar, "Bizler komutanıyla, askeriyle devletin tüm kurumları olarak sizlere hizmet edebilmek için seferber oluyoruz. Sizlerle sohbet ve istişare etme noktasında ziyaretlerimiz oluyor, olmaya da devam edecek. Ancak yıllardır terörün musallat olduğu bir halkımız vardır. Bu halkımızı dejenere etmek istediler. Bu halk kadim, inançlı, imanlı olduğu için bunu başaramadılar. Halkımız, bunların din düşmanlığını kendi gözleriyle görmüştür" dedi.

"İslam dünyasına düşmanlık yapanlara taşeronluk yapıyorlar"
Halkın hendek terörüyle çok büyük acılar yaşadığını ifade eden Tekin Dündar, "Oy istediler, barış adına oy verdiniz, sonunda şer odaklarına hizmet ettiler. Şimdi İslam dünyasına düşmanlık yapanlara taşeronluk yapıyorlar. akliselim insanların bunu düşünmesi lazım. Sizden ricam, gençlerimize hep birlikte sahip çıkalım. Kadim Anadolu coğrafyası hep İslamiyet'e sahip çıkmıştır. Bunu yıkmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Bu ülke hepimizindir"
16 Nisan'da yapılacak referanduma da değinen Dundar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemizde bir referandum var. Dış ülkeler buna müdahale ediyorlar. Bizi karıştırmak, Suriyeleştirmek istiyorlar. Suriye ve Irak'ta savaş yaşandı. Ülkeleri dağıldı, insanları yersiz yurtsuz kaldılar. Ülkemize sığındılar. Peki Allah korusun bizde onlar gibi olsak, bizler sizler nereye gideceğiz. Devlet halkıyla vardır. Bu ülke hepimizindir. İş adamları buralara yatırım yaparak istihdam yapmak istiyorlar, ancak gelemiyorlar. Tendürek'te geçen yıl 16 adet tır yakıldı. Bu tırlar Mardinli, Şırnaklı insanlarımızın değil miydi? Hani Kürtlere sahip çıkılıyordu? Yakılan tırlar Kürtlerin değil miydi? Ama halkımız 15 Temmuz'da olduğu gibi ülkesine sahip çıkarak, canını feda ederek, bunu göstermiştir. Bunlar şimdide FETÖ hainleri ile bir olup halkımızı içeriden çökertmeye çalışıyorlar. Bu topraklar İslam'a hizmet ve ev sahipliği yapmış topraklardır. Yine başaramayacaklar. Halkımız yine izin vermeyecektir."
Cumhuriyetin 94 yaşında olduğunu ve bu süreçte 65 hükümet kurulduğunu hatırlatan Tekin Dundar, "Bu da on altı ayda bir hükümetin kurulduğu bir ülkeyiz anlamına geliyor. Bu kadar kısa sürede hangi hükümet ne kadar hizmet yapabilir? Akliselim hesaplar yaparak ülkemizin ve kendimizin geleceği doğrultusunda emin adımlarla ileriye dönük adımlar atmamız lazım" şeklinde konuştu.
Yenilen yemeğin ardında mahalleyi gezen Dundar ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezine geçtiler.
(MSA-Y)

09.04.2017 13:27:46 TSI
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