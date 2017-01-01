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Batmanlı atlet Balkan ikincisi oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Türkiye'yi Yunanistan'ın Florina kentinde yapılan 16. Balkan Atletizm Yürüyüş Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla temsil eden Batmanlı Milli Atlet Selman İlhan, şampiyonluğu kıl payı kaçırarak ikinci oldu.

Yıldız Erkekler 10 kilometre dalında yarışan Selman İlhan 45 dakika 26 saniye ile ikinci olurken, birinci olan Umut Temel ise 45.17'lik derece yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Atletizm Antrenörü Mehmet Yıldırım gözetiminde 16. Balkan Şampiyonasına katılım sağlayan Selman İlhan'ın ikinci olması Batman'da sevinçle karşılandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, elde edilen başarıdan dolayı Milli Atlet Selman İlhan'ın gurur verdiğini söyledi. Eren, "Atletizmde Batman artık hak ettiği konuma gelmeye başladı. Türkiye dereceleri ile yetinmeyeceğimizi ve Milli Takım formasıyla kentimizin tanıtımına ihtiyacı olduğun söyledik. Selman İlhan Batman'da atletizm sporunu seven gençler için artık bir ekol oldu. Balkan ikincisi olup gümüş madalya alan sporcumuzu ve antrenörünü kutlarım. Türkiye'yi en iyi bir şekilde temsil ettiler. Bu gurur hepimizin" dedi.

(MŞY-MP-Y)



09.04.2017 13:29:41 TSI

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