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Bakan Yardımcısı Yegin'den Vali Taşyapan'a ziyaret



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VAN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Van'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, il merkezi ve Erciş'teki programlarının ardından Vali İbrahim Taşyapan ile bir araya geldi. Vali Taşyapan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" çağrısının ardından ikinci kez Van'a geldiğini anlatan Bakan Yardımcısı Yegin, Cazibe Merkezleri Programı'na yatırımcıların büyük taleplerinin olduğunu söyledi. Bölgede güvenlik problemlerini aştıkça çok daha büyük ve hızlı yatırımların geleceğini aktaran Yegin, Van'ın da önemli sorunlarından biri olarak görülen işsizliğin, böylelikle ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.

Vali İbrahim Taşyapan da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, özellikle Van'daki istihdam sorununun çözümüne yönelik çalışmalarla ilgili bilgi vererek, destek için kendilerine teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Orhan Yegin'e valilik ziyaretinde AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve bakanlık bürokratları da eşlik etti.

(MSA-Y)



09.04.2017 13:32:06 TSI

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