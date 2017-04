YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süleymanpaşa Belediyesinden mahalle muhtarları ile toplantı

Süleymanpaşa Belediyesinden mahalle muhtarları ile toplantı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları ile aylık toplantılar düzenlemeyi sürdürüyor. Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile ayrı ayrı bir araya gelerek, muhtarlardan mahallelerin sorunlarını dinledi.

İlk olarak Süleymanpaşa'ya bağlı köyden dönüştürülen mahallelerin muhtarları ile bir araya gelen Başkan Eşkinat, 54 kırsal mahalle için yapılması öngörülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 2017 yılı yatırım programında yer alan kırsal mahalle yatırımları arasındaki en önemli kalemin köy yollarının kilit taşla kaplanması işi olduğunu ifade eden Eşkinat, köy yollarında 2015 ve 2016 yıllarında yaklaşık 50'şer bin metrekare kilit taş döşendiğini, 54 kırsal mahalle için 2017 programı kapsamında 60 bin metrekare daha taş kaplaması yapılacağını vurguladı. 60 bin metrekare kilit taşın hangi mahallelere hangi miktarlarda dağıtılacağını muhtarlarla birlikte belirleme taraftarı olduğunu kaydeden Eşkinat, her muhtardan taleplerin alındığını ve bu doğrultuda hareket edeceklerini belirtti. Toplantıda alınan karara göre belediyeden bir heyet 54 mahallede incelemede bulunarak geçmiş dönemlerdeki yatırımlar da hesaba katılmak suretiyle 60 bin metrekarelik kilit taşın dağıtım miktarlarını belirleyecek. Kilit taş dışında belirlenecek mahallelere çocuk parkları ile her mahalleye Atatürk büstü ve heykeli yerleştirilerek meydan düzenlemesi de yapılacak.



"Köylerin tüzel kişilikleri iade edilmeli"

Büyükşehir Kanunu'nda yapılan değişiklikle köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların kağıt üzerinde bir gecede köylü olmaktan çıkıp şehirli olduğunu ancak uygulamada bu düzenlemenin çok ciddi sorunlar doğurduğunu ifade eden Eşkinat, "Köylerin tüzel kişilikleri bir düzenlemeyle kaldırıldı ancak pratikte bunun uygulanması pek mümkün değil. Biz belediye olarak yine görevlerimizi yerine getirelim ama köylerimizin tüzel kişilikleri de geri verilsin diyoruz. Köylü kendi toprağı üzerinde söz sahibi olmalıdır. Biz köylerden bize devrolan mallara emanet gözüyle bakıyoruz. Köy tüzel kişilikleri iade edildiğinde bu araziler de yine köylerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine geçecektir diye umut ediyoruz. Siz muhtarlarımızdan ricam bu konuyu her platformda dile getirmenizdir. Milletvekillerimizle, hükümet yetkililerimizle temasa geçtiğinizde tüzel kişiliklerinizin iadesi konusunu gündeme getirin" diye konuştu.

Kırsal mahalle muhtarları toplantısına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Hilmi İşsever ve Hulusi Özocak da katıldı. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da toplantının bir bölümüne katılarak, muhtarlar ile istişarede bulundu.

Kırsal mahallelerin ardından merkez mahallelerin muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, altyapısı biten mahallelerde yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. 14 mahalle içinde öncelikli olarak Çınarlı Mahallesi'nin yollarının onarılacağını açıklayan Eşkinat, Haziran sonu itibariyle Çınarlı Mahallesi'nin yollarının tamamıyla bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çınarlı'nın ardından diğer mahallelere ağırlık vereceklerini ifade eden Eşkinat, görev süresi sona ermeden yolu yapılmayan mahalle bırakmayacaklarını vurguladı.

(HLD-Y)



09.04.2017 13:37:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER