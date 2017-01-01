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TÜMSİAD yönetimi üyelerle buluştu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi yönetimi üyelerle bir araya geldi.

Tanışma ve karşılıklı iş imkanlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kahvaltılı programda TÜMSİAD üyeleri buluştu. TÜMSİAD Konya Şubesi Başkanı Berdan Aktan yaptığı konuşmada, göreve seçildikten sonra yeni projelerle üyelerin karşısında olmak için uğraş verdiklerini söyledi. Dernek üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunmak için çeşitli vesilelerle toplandıklarını kaydeden Aktan, bir ve beraber olmanın önemine değindi.

Etkinlik dernek üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

(İHA-İP-Y)



09.04.2017 13:39:44 TSI

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