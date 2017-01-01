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Manisa Büyükşehir'den üreticiye hibeli sera desteği

09 Nisan 2017 Pazar, 13:36
Manisa Büyükşehir'den üreticiye hibeli sera desteği
Manisa Büyükşehir'den üreticiye hibeli sera desteği

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticiye sağladığı sera desteğine devam ediyor. Yoğun ilgi gösterilen ve 31 Mart tarihinde sona eren yüzde 75 Büyükşehir Belediyesi hibeli sera desteği başvuruların ardından üreticilerin belirlenmesiyle birlikte kısa süre içinde dağıtımına başlanacak.
Yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak 100 adet 500 metrekarelik tünel tipi seralar için 31 Mart tarihine kadar 200 çiftçi başvuru yaptı. Belirli kriterler doğrultusunda seçilecek üreticilere, ihalenin ardından seraların teslim edilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde il genelinde üreticiye destek sağlamaya devam ediyoruz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 17 ilçede üreticiye fidan, sera, ana arı desteklerinin yanı sıra hayvan içme suyu göletlerinde temizlik gibi birçok çalışmayı yürütüyoruz. Üreticimizin kalkınması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
2016 yılında üreticiye sağlanan sera desteğine de değinen Gençoğlu, "2016 yılında başlatılan 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 100 adet 500 metrekare tünel tipi seranın montajı tamamlanarak üreticilerimize teslim edilmişti. Anahtar teslim kurulan seraların maliyetinin yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe desteği şeklinde karşılanan projede ilk sonuçlar alındı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personelince izleme ve değerlendirme çalışmaları yapıldı. Yapılan saha çalışması neticesinde kurulan seraların tamamında üretim yapıldığı, erken dönemlerde teslim edilen seralarda birinci ürün hasadını yapan çiftçilerimizin ikinci ürünlerini dikmeye başladıkları veya dikim hazırlığına başladıklarını gördük. Bu gelişmelerde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde üreticimize ne kadar önemli ve faydalı katkılar sağladığımızı gösterdi. Ürünleri bol olsun" dedi.
Sera desteğinin yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Gençoğlu, "2017 yılında da 100 adet kurulması için çalışmalar başlatıldı. 31 Mart tarihinde sona eren başvuru döneminde büyükşehir belediyesine proje sahası mahallelerimizden 200 adet sera başvurusu yapılmıştır. Yapılan başvuruların dosya ve arazi incelemeleri yapılacak, sera almaya hak kazanan çiftçilerin belirlenmesinden sonra ihale süreci başlayacaktır. Kasım ayında yeni kurulacak 100 seranın da tamamlanarak çiftçilerimize teslim edilmesi ve üretime başlanması amaçlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(ÖND-Y)

09.04.2017 13:43:28 TSI
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