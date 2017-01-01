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Vali Yavuz köy gezilerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz; Bulanık, Malazgirt, Varto, Korkut ve Hasköy ilçelerinin ardından merkeze bağlı belde ve köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirdi.

Merkeze bağlı Ziyaret köyü ile programına başlayan Vali Seddar Yavuz, köy halkının taleplerini dinledikten sonra uzun yıllar aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşını kaybeden Mehmet Özdemir isimli yaşlı vatandaşın da taziyesine katıldı. Ardından Yaygın ve Yeşilova beldeleri ile Erencik ve Beşparmak köylerini ziyaret eden Vali Yavuz, "Bugün sizlerin sorunlarınızı ve taleplerinizi dinlemek ve çözüm bulmak üzere geldik. Devletin iki tane özelliği var; birincisi şefkati, diğeri de kudretidir. Son 15 yılda devletimiz şefkat noktasında önemli bir mesafe kat etmiştir. 2016 yılında Muş'ta yaklaşık 200 milyon lira sosyal yardım ve sosyal hizmet gideri harcadık. Muş'un toplam gelirinin 278 milyon olduğunu düşünürsek bunun 200 milyonunu yine size tekrar dağıtıyoruz. Örnek verecek olursak, 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü aracılığıyla 195 milyon 401 bin 246 TL sosyal yardım yapıldı. Biz kadim medeniyetimiz boyunca sadece kendi vatandaşımıza değil tüm mazlumlara kucak açtık ve açmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ortadoğu'dan örnekler veren Vali Yavuz, "Bakın Suriye'de insanlar ölmeye devam ediyor. İdlib'de küçücük yavruların nasıl katledildiğini hep beraber gördük. Suriye'de şu ana kadar 10 milyona yakın insan mülteci olmuş, 500 bin civarında insan hayatını kaybetmiştir. Irak'ta, Filistin'de, Arakan'da halen insanlar ölmeye devam ediyor. Tüm İslam dünyasının tek umudu Türkiye'dir" diye konuştu.

"Kürtlerin hakkının savunuyoruz" diyen terör örgütü yandaşlarının "Kobani" diyerek Varto'yu, Bulanık'ı yaktıklarını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Varto'daki müftülük binasını; müftü, hanımı ve çocukları da içindeyken ateşe verdiler. Bulanık'ta imam hatip lisesini öğrencileriyle birlikte yakmak istediler. PKK; Kürt'leri öldürmek için kurulmuş, Kürtçü geçinen bir terör örgütüdür. FETÖ de Müslüman geçinen, Müslümanları öldüren bir örgüttür. DAEŞ de İslam devleti kuracağı iddiası ile geçinen ama Müslümanları katleden bir örgüttür. Biz devlet olarak terör sorununu kökünden çözmek için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti gösterdik. Ama terör örgütü ve onun legal görünümlü uzantılarının barış yapmak gibi bir derdi olmadığını hepimiz gördük. Biz, eline silah alan kim varsa onlara devletin kudretini göstereceğiz. O yüzden de biz hizmet etmeye, yaşatmaya, gözyaşı silmeye ve insanların yüzündeki tebessüm olmaya devam edeceğiz. Bunu hiçbir güç engelleyemeyecek."

(NA-MSA-Y)



09.04.2017 13:43:38 TSI

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