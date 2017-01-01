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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Vali Yavuz'dan '10 Nisan' mesajı

09 Nisan 2017 Pazar, 13:38
Vali Yavuz'dan '10 Nisan' mesajı
Vali Yavuz'dan '10 Nisan' mesajı

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Emniyet teşkilatının üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece-gündüz fedakârca görevlerini ifa ettiğini söyleyen Vali Yavuz, Türk Polis Teşkilatının, ülkemizde iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencesi olduğunu kaydetti. Vali Yavuz, "172 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan polis teşkilatı, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği güven ve huzur kapısıdır. Kahraman Türk polisi, devletinin ve milletinin değerlerine yürekten bağlı kalarak, her koşulda devletinin ve milletinin bekası için hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten çekinmemiştir. Bu vesileyle görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor ve tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(NA-MSA-Y)

09.04.2017 13:46:17 TSI
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