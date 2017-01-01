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Burhaniye'de apartman balkonunda korkutan yangın



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde boş bir dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi Saydam Sokak'ta bir apartmanın birinci katın balkonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri, hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını, daire içine sıçramadan söndürdü. Sadece balkondaki çek yat ve plastik panjurun kullanılmaz hale geldiği yangının, çekyat üzerine düşürülen bir sigara izmaritinden çıktığı sanılıyor. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

(BT)



09.04.2017 13:47:20 TSI

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