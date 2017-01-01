Konteyner yangını korkuttu
(Fotoğraflı)
Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel bir alışveriş merkezinde bulunan atık konteynerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Outlet Center arkasında bulunan bir atık konteynerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yanar vaziyette bulunan konteynere müdahale etti. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(İG-RFK-Y)
09.04.2017 13:47:00 TSI
NNNN