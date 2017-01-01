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Alacalar'a 27 bin metrekarelik parke taşı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Alacalar Mahallesinde 27 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çehresini değiştirecek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kırkağaç'ın Alacalar Mahallesinde kilit parke taş döşeme çalışması yapıldı. Mahallenin bütün sokaklarında yapılan ve toplamda 27 bin metrekarelik kilit parke taş çalışması vatandaşın yüzünü güldürdü. Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti aktaran Alacalar Mahalle Muhtarı Özer Özcan, "Mahallemizin yolları önceden çok bozuktu. Yapılan çalışmalardan sonra yolumuz çok güzel oldu. Tozdan topraktan kurtulduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çalışmalar için teşekkür ederiz" dedi.

Alacalar Mahallesi sakini Ertuğrul Taşkafa, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Köyün içerisi toz içerisindeydi. Şimdi artık çeşmelerimiz bile güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Mustafa Yavuz ise, "Yol için Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemizde taş döşenmedik yer kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Memnuniyetini dile getiren Münire Şahin de, "Başkan Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Çoluk çocuk tozun içerisindeydik. Çocuklarımızı dışarıya çıkaramıyorduk. Yapılan çalışmanın ardından çok güzel oldu" diye konuştu.

(ÖND-Y)



09.04.2017 13:48:36 TSI

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