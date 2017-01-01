YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pekmezin de en doğalı Torku'dan

Pekmezin de en doğalı Torku'dan

- Başkan Recep Konuk: "Geleneksel ürünlere sahip çıkıyor, Anadolu'nun tatlarını raflara taşıyoruz"



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Şeker, Torku markasıyla tüketiciye sunduğu ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Bölgede üretilen ürünlerin değerini arttırmak ve üretim hacmini genişletmek amacıyla tarımsal ürünleri işleyecek tesisleri peyderpey üreticiye kazandıran Konya Şeker bu çerçevede gerçekleştirdiği ve bölgedeki meyveciliği geliştirmek ve desteklemek gayesiyle Torosların merkezine inşa ettiği Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde pekmez üretimine de başladı.

Torku markası ile piyasaya arz ettiği ve 3 senedir Geleneksel Ürünler Üretim Tesisinde üretimini gerçekleştirdiği pekmez üretimini bundan böyle Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesislerinde gerçekleştirecek olan Konya Şeker üretim hacmini de genişletecek. Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır ve Güneysınır gibi ilçelerinde oldukça yaygın bir şekilde üretilen ve özellikle de Aladağ'ın üzümlerinden yapılmış pekmez, yüzyıllardır Anadolu insanı için vazgeçilmez özgün bir lezzet olarak ilgi görüyor. Aladağ bölgesinin meşhur üzümünden elde edilen pekmez, Türkiye'de güvenilir ve doğal gıdanın simgesi haline gelen Torku Markası ile tüketiciyle buluştu. Torosların tam merkezine inşa edilen Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde daha önce sirke ve yüzde yüz sıkma, konsantre edilmemiş (NFC) üzüm ve elma suyu üretimine başlanmıştı. Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesislerinde pekmez üretimi de üzüm ve elma suyu gibi yüzde yüz doğal gerçekleştiriliyor. Kuru ve yaş üzümler, 5 zamanlı pastörize tünel sistemi ile ısıtılıyor ve aynı şekilde soğutularak pekmeze dönüşüyor. Pekmeze hiçbir şekilde katkı maddesi eklenmiyor, pastörize süreci de doğal bir şekilde tamamlanıyor. 2016 hasat sezonunda üretime başlayan tesis, hem bölgeye doğrudan istihdam imkanı sunuyor, hem de bölge çiftçisinin ürettiği elma, üzüm gibi ürünlerin değerini artırıyor ve bu ürünlerin çiftçi lehine fiyat regülasyonuna da hizmet ediyor.

"Torku, Türkiye'nin en hızlı büyüyen markası"

Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, Bozkır'ın yanı sıra Hadim, Taşkent, Yalıhüyük, Ahırlı, Beyşehir, Karaman, Başyayla, Sarıveliler, Ermenek ve Güneyyurt ile bu bölgedeki kasaba, köy ve mahallelerde üretilen üzüm, elma gibi ürünleri işliyor. Tesiste üzüm ve elma suyundan sonra pekmez üretimine de başlanması üzerine kısa bir değerlendirme yapan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker'in Türkiye'ye armağan ettiği Torku, gıda sektörünün en genç ancak en hızlı büyüyen markasıdır. Torku büyümeye, insanımıza sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmaya devam ederken, yemek kültürümüzün vazgeçilmezi olan geleneksel tatlarımız ile ürünlerimize de pazarlarda yer açıyor, tüketicinin bu tatlara güvenilir ve kolay erişimi için gayret gösteriyor. Biz yaptığımız bu ve bunun gibi ürünleri üreterek hem üreticiye hem tüketiciye olumlu yansıyan bir iş yapıyoruz. Geleneksel ürünler üretimiyle hem üreticinin ürününü değerlendiriyor, hem geleneksel ürünlerin iç pazar payını genişletiyor, hem de ülkemizin binlerce yıllık birikiminin eseri olan tat ve lezzetlerini dünya pazarlarına tanıtıyor, dış pazarları bu ürünlere açmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Üretici, Torku ile dünyaya açılacak"

Tesisin bölge çiftçisinin üretimiyle daha da büyüyeceğini dile getiren Başkan Recep Konuk, "Bölgemizin, başta elma ve üzüm olmak üzere birçok meyvede çok ciddi bir ihracat kapasitesinin olduğuna inanıyoruz. Biz bu yatırımla ilk adımı attık. O adım, özellikle ihracat pazarlarından Konyalı, Karamanlı kısaca bölge ve ülke çiftçisinin önce pay alması, daha sonra da aldığı payı artırması için atılan ilk adımdır ve inşallah o payı bölge üreticisi, Torku'nun bayraktarlığında kısa sürede almaya başlayacaktır" dedi.

Konya şeker ile çiftçinin ürünü değerlendi

Çiftçinin daha çok üretmesini ve ürettiğinden daha çok kazanmasını hedefleyen Konya Şeker, bu kapsamda gıda sanayine yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İç Anadolu Bölgesinde üretilen üzüm, elma gibi meyveleri değerlendirmek, bölgenin meyve üretim potansiyelini harekete geçirip bölge çiftçisinin gelirini artırmak için Toroslar'ın merkezine kurulan Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, 2016 yılında faaliyete geçmişti. Tesis, 106 bin metrekarelik açık ve 20 bin metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Entegre tesis mantığı ile dizayn edilen tesis, kurulduğu bölgenin yanı sıra Konya'nın dört bir tarafında meyvecilikteki gelişime paralel bir şekilde üretim kapasitesini ve ürün işleme çeşitliliğini arttıracak şekilde projelendirildi.

Tesiste, bölgenin üzüm ve elmaları işlenerek NFC meyve suyu, sirke ve pekmez üretimi gerçekleştiriliyor. Tesis, yine bölgede yetişen mor havuç ve benzeri ürünleri de işlemeye uygun olarak dizayn edildi. Tesiste üretilecek mamul ürünler katkısız ve 1. sınıf ürün olarak pazara arz ediliyor. Torku'nun doğal ve sağlıklı ürün yaklaşımına uygun üretim yapan, kalite ve hijyen standartlarından taviz vermeyecek şekilde projelendirilen tesiste, bölgede toplanan elma ve üzümler durumuna göre sirke, pekmez ve meyve suyu üretimine alınıyor.

(İHA-FM-Y)



09.04.2017 13:53:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER