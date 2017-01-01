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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Çamaşırlarını bile yıkayamadıkları suyu artık içiyorlar

09 Nisan 2017 Pazar, 13:49
Çamaşırlarını bile yıkayamadıkları suyu artık içiyorlar
Çamaşırlarını bile yıkayamadıkları suyu artık içiyorlar

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Deliçoban Mahallesinde inşa ettiği içme suyu arıtma tesisini faaliyete alarak, vatandaşların çamaşır yıkamak için bile kullanmadıkları suyu içime elverişli hale getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 21 içme suyu arıtma tesisi inşa ederek vatandaşa ulaşan suyun kalitesini artırdı. Bu kapsamda, son olarak Gördes ilçesi Deliçoban Mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisini faaliyete aldı. Vatandaşların çamaşır yıkamak için bile kullanmadıkları su, içilebilir hale geldi. Arıtma tesisi yapılmadan önce taşıma su ile içme suyu ihtiyacını karşılayan mahalle sakinleri, yılların sorunundan kurtarıldı. Saniyede 7 litre verime sahip içme suyu sondajına kurulan arıtma tesisiyle, saatte 18 metreküp su arıtılmaya başlandı.
Deliçoban Mahalle Muhtarı Refik Öztürk, yapılan içme suyu arıtma tesisinden memnun olmamalarının mümkün olmadığını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Öztürk, "Bugüne kadar içme suyumuz çok kötüydü. Şimdi musluklarımızdan pırıl pırıl su içiyoruz. Eskiden çamaşırlarımızı bile yıkayamadığımız suyu bu hale getiren MASKİ'ye teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. İçilemez olan suyumuzu içilebilir hale getirdi" dedi.
(ÖND-Y)

09.04.2017 13:56:51 TSI
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