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Nusaybin'de Polis Haftası Atletizm Koşusu düzenlendi

09 Nisan 2017 Pazar, 13:57
Nusaybin'de Polis Haftası Atletizm Koşusu düzenlendi
Nusaybin'de Polis Haftası Atletizm Koşusu düzenlendi

(Fotoğraflı)

Abdullatif Altunkaynak
MARDİN (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü dolaysıyla Nusaybin'de atletizm koşusu düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu Genç Kızlar, Genç Erkekler, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler kategorilerinde yapıldı. 350 sporcunun katıldığı yarışın startı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu önünde Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin tarafından verildi.
Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde böyle bir organizasyon yaptıklarını bildiren Nusaybin Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin, "Nusaybin'de pırıl pırıl çocuklarımız ve sporcularımızla bir araya gelmek istedik. İlçe merkezinde yaptığımız atletizm koşusuna sporcularımız ve çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Koşuya katılan çocuklarımıza ve koşunun düzenlenmesinde katkısı olan beden eğitimi öğretmenleri ile Yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Türk Polis Teşkilatı olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız, birlikteyiz, iç içeyiz. İnşallah Polis Haftası dışında da bu tür etkinliklerimiz olacaktır" dedi.
Dereceye giren 16 sporcuya yapılacak törenle bisiklet hediye edileceği belirtildi.
(AA-MP-Y)

09.04.2017 14:04:22 TSI
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